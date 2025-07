Fedez paparazzato mentre bacia la nuova fidanzata Giulia Honegger in Sardegna: il nuovo amore del rapper è ormai alla luce del sole, guarda

Il rapper 35enne pizzicato sull’isola di Mortorio con la giovane stilista emergente

I due non si perdono di vista un istante e la liaison finisce sulla cover di Chi

Chiara Ferragni è ormai il passato. Lunedì il Tribunale di Milano ha emesso la sentenza di divorzio congiunto. Non ci sarà alcun assegno di mantenimento per i figli dell’ex coppia, Leone e Vittoria, 7 e 4 anni, né assegno per la fashion blogger. Le spese scolastiche e sanitarie per i bimbi sono a carico dell’ex marito. Il 35enne e la 38enne hanno firmato. Fedez guarda avanti e dimostra ancora una volta di non perdere tempo. E’ stato paparazzato mentre bacia la nuova fidanzata Giulia Honegger in Sardegna: il nuovo amore del rapper è ormai alla luce del sole. Gli scatti li pubblica Chi.

Fedez paparazzato mentre bacia la nuova fidanzata Giulia Honegger in Sardegna: il nuovo amore del rapper è ormai alla luce del sole

Federico è stato pizzicato sull’isola di Mortorio insieme alla giovane stilista emergente. Stando al racconto del settimanale, i due sono inseparabili da alcune settimane. Prima sono stati avvistati a Marina di Pietrasanta, ora sono volati sull’isola dove Lucia affitta una mega villa ogni estate. Insieme alla coppia anche l’assistente dell’artista e Silvio, il Golden Retriver da cui Lucia non riesce a staccarsi mai.

Fedez e Giulia hanno preso un gommone per approdare a Mortorio. Lì, pensando di non essere spiati, si sono lasciati andare a effusioni intime e baci calienti. Una sosta di circa mezz’ora. Poi hanno fatto ritorno sull’imbarcazione e hanno proseguito da piccioncini la loro giornata di mare. Stavolta durerà?

Il rapper 35enne pizzicato sull’isola di Mortorio con la giovane stilista emergente

La Honegger è cresciuta a Milano ed è laureata al prestigioso Collegio San Carlo. Nel 2024 ha co-fondato con la sua migliore amica Lucrezia Savoldi Bellavitis il brand di moda indipendente Ayme, con l’intento di portare in passerella un'eleganza contemporanea e minimalista. Pur essendo attiva nel mondo della moda, di lei si sa ancora poco. Il profilo Instagram è privato e non pubblica l’età esatta. Ha ‘solo’ 14mila follower, ma ora che ha catturato l’attenzione dei media, sicuramente saranno molti di più a ‘seguirla’.