Ozzy Osbourne, la morte ''inaspettata'' e la famiglia accanto durante l’ultimo respiro: ''Non se lo aspettavano così presto''

Il cantante si è spento a 76 anni pochi giorni dopo il suo ultimo concerto

Al suo fianco c’erano anche i figli arrivati dagli Stati Uniti, dove vivono

La sua morte però non era ‘attesa’ così ‘presto’

Ozzy Osbourne si è spento all’età di 76 anni nella sua casa nel Buckinghamshire, nel sud dell’Inghilterra. Malato da tempo di Parkinson, il cantante è morto martedì scorso, circondato dalla famiglia che gli è rimasta accanto fino all’ultimo.

Le figlie Aimee e Kelly sono volate da Los Angeles per raggiungerlo, mentre il figlio Jack è arrivato dall’Idaho, dove vive, per assistere anche all’ultimo concerto del padre con i Black Sabbath, tenutosi a Birmingham il 5 luglio scorso.

Secondo una fonte vicina alla famiglia, la morte del musicista è arrivata in modo inaspettato: “Non se lo aspettavano così presto”.

Ozzy Osbourne è morto a 76 anni martedì 22 luglio, ma i suoi familiari speravano che avesse ancora un altro po' di tempo

“Ozzy ha sempre voluto tornare a vivere in Gran Bretagna”, ha raccontato ancora l’insider. “E Sharon aveva dedicato molto tempo a sistemare la casa di famiglia per lui”, ha aggiunto.

Negli ultimi giorni, Kelly e Aimee sono state spesso presenti in casa. La fonte ha spiegato che “speravano davvero che riuscisse ad andare avanti ancora un po’”, ma che è stato comunque significativo il fatto che Ozzy abbia potuto passare i suoi ultimi momenti insieme ai figli.

“È una cosa terribilmente triste per tutti loro”, ha continuato, “ma è molto bello che abbia avuto accanto i suoi figli durante gli ultimi giorni”.

Ozzy e Sharon Osbourne avevano vissuto per molti anni in California, ma già nel 2022 lui stesso aveva espresso il desiderio di tornare in patria. “Lì è tutto ridicolo”, aveva detto in un’intervista a The Observer parlando degli USA, “sono stufo di vedere gente ammazzata ogni giorno. Dio sa quante persone sono state uccise in sparatorie nelle scuole. E poi c’è stata quella strage a Las Vegas durante il concerto… È fot*****ente folle”.

E ancora: “Non voglio morire in America. Non voglio essere seppellito al fo***to Forest Lawn. Sono inglese. Voglio tornare. Ma detto questo, se mia moglie mi dicesse che dobbiamo andare a vivere a Timbuctù, ci andrei. Ma no, è solo il momento di tornare a casa”.