La tennista a 45 anni supera il primo turno del WTA Washington 2025, il 37enne orgoglioso di lei

Intervistata, parlando di lui utilizza un termine che non lascia spazio a dubbi sulle nozze, lo chiama “fiancé”

Eterna, a 45 anni supera il primo turno del WTA Washington 2025 e finisce nuovamente sotto i riflettori di tutto il pianeta. Venus Williams sorprende per la sua longevità sportiva. Intervistata subito dopo il match, conferma che sposerà il modello italiano Andrea Preti, ex Isola dei Famosi ed ex fidanzato di Claudia Gerini. Parlando del 37enne, pure attore e personaggio tv, utilizza un termine che non lascia spazio a dubbi sulle nozze, lo chiama “fiancé”. Non è a caso: significa che è arrivata la proposta e lei ha detto di sì.

Venus Williams conferma che sposerà il modello italiano Andrea Preti, ex Isola dei Famosi ed ex fidanzato di Claudia Gerini: le sue parole

Il giornalista Rennae Stubbs a Venus chiede: "Ora sei fidanzata. Come ti ha aiutato Andrea in questo ritorno? Sei felice, hai il sorriso stampato in faccia. Voglio dire, quanto ha fatto la differenza nella tua vita?”. Lei raggiante risponde: "Il mio fidanzato è qui e mi ha davvero incoraggiato a continuare a giocare”.

"Ci sono stati tantissimi momenti in cui volevo solo rilassarmi e abbandonarmi alla spensieratezza - prosegue la Wlilliam - Sapete quanto è difficile giocare a tennis? Non immaginate quanto lavoro ci sia dietro, è come lavorare dalle 9 alle 5, solo che corri tutto il tempo. Sollevare pesi è come morire e poi ricominciare il giorno dopo. Quindi lui mi ha incoraggiata ad andare avanti ed è meraviglioso essere qui. Non mi aveva mai vista giocare”.

I due sono una coppia da circa un anno. Hanno iniziato a frequentarsi nel luglio 2024, quando sono stati avvistati insieme durante una vacanza in barca sulla Costiera Amalfitana. Da allora la loro relazione ha catturato l’attenzione dei media. Ci sono stati anche momenti condivisi sui social, compresa una vacanza ai Caraibi nel gennaio 2025.

Già nei primi mesi del 2025 i rumor parlavano di fiori d’arancio, grazie a un anello con un diamante all’anulare di Venus, immediatamente notato dai fotografi durante un annelamento della tennista a Roma. Adesso è ufficiale.

Preti dal 2017 al 2018 è stato legato all’attrice Claudia Gerini, 17 anni più di lui. Tra il 2020 e il 2023 ha avuto una relazione con la tennista Susanna Giovanardi. Ha recitato in film e fiction, ha partecipato all’Isola dei Famosi nel 2016. Nel 2024 è stato concorrente del reality La Talpa su Canale 5.