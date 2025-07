La conduttrice Licia Colò si rilassa in bikini al mare con la figlia 19enne Liala: foto

Le due a Milano Marittima per il Vip Master 2025 si godono la spiaggia e il mare

Ospiti del Vip Master 2025 a Milano Marittina, la conduttrice Licia Colò e la figlia 19enne Liala si rilassano in bikini al mare. La 63enne e la ragazza si godono una pausa dal torneo di tennis, a cui partecipano insieme ad altri volti dello showbiz, in spiaggia, al mare, tra tintarella e bagni rigeneranti, immediatamente paparazzate.

Liala compirà 20 anni il prossimo ottobre. Licia l’avuta quando aveva 42 anni dall’ex marito Alessandro Antonino, suo attuale regista con cui ha conservato un ottimo rapporto. I due si sono sposati nel 2004: la rottura è arrivata a marzo 2023.

Fisico mozzafiato e occhi azzurri come il cielo, Liala studia all’università, ma non solo. E’ anche una modella e una travel blogger. Piano, piano si sta anche avvicinando al mondo della tv e chissà che presto non annunci novità importanti.

In occasione del compleanno della madre, con la quale a un legame davvero unico, la giovane donne le ha dedicato un lungo post. Il 7 luglio scorso ha scritto: “‘Sei mai stata innamorata Liala?’. Una domanda che mi hanno fatto alcune volte nel corso della vita alla quale ho sempre faticato a rispondere. Di un ragazzo probabilmente no, non ho mai avuto neanche un amicizia così tanto profonda da poterla definire amore, ho letto molti libri che trattano l’argomento eppure mi sentivo persa nel rispondere ad una domanda all’apparenza così banale ma con un significato così importante. ‘Sì, sono stata innamorata, sono innamorata e per sempre lo sarò’, risponderei oggi. ‘Di chi?’. ‘Di mia madre’”.

“L’amore che ci lega va ben oltre un qualcosa che si possa descrivere, va ben oltre un amore che si può provare per un amico o compagno che sia. Io e Mamma siamo una cosa sola, Mamma è una persona magica, mi capisce con uno sguardo o semplicemente con una parola che dico con un tono diverso. Se una delle due sta male, sta male anche l’altra. Se una delle due è in difficoltà l’altra è già pronta a rinunciare a tutto per aiutare l’altra”, ha proseguito la Antonino.

“Mia madre è Licia Coló, presentatrice televisiva acclamata dal pubblico italiano ed apprezzata dai molti per essersi distinta nella sua carriera per temi legati alla natura con una forma di comunicazione semplice e genuina - ha continuato Liala - Io non l’ho mai vista come un ‘personaggio televisivo’: é sempre stata Mamma per me. Da piccola era ‘quella che lavora sempre’. Da adolescente era ‘quella che non mi capisce’. Da adulta é ‘come potrei vivere senza mia Madre?’”.

Poi ha concluso: “Eppure Mamma fattelo dire, mi hai creato un bel problema, perché, dopo aver potuto toccare con mano e vivere intensamente l’amore più puro, la connessione più vera, un legame così intenso che va oltre ciò che le parole possono descrivere, non posso immaginare una vita senza di te. Senza di te sarei persa. Grata alla vita per avermi fatto conoscere una persona come te, e per sempre fiera di poter essere cresciuta sotto la tua guida. Ti amo tanto Mamma. Tanti auguri di buon compleanno”.