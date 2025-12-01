Fedez e la fidanzata Giulia Honegger mondanissimi a Milano: i due innamorati ed elegantissimi, foto

Il rapper 36enne è inseparabile dalla giovane stilista milanese 23enne

E’ un momento felice: andrà a Sanremo 2026 in coppia con Masini, consolidando il sodalizio nato proprio al Festival

Nelle sue Storie si fa vedere innamorato ed elegantissimo in coppia. Fedez e la fidanzata Giulia Honegger proseguono la loro storia d’amore più uniti che mai. I due sono mondanissimi a Milano: innamorati ed elegantissimi si godono una serata ‘patinata’ senza mai perdersi di vista.

Federico indossa addirittura lo smoking, la 23enne un delizioso e sensuale abito nero effetto 'vedo non vedo'. La giovanissima stilista milanese lo tiene stretto a sé, lui la abbraccia e la bacia sulla guancia teneramente.

Prima di uscire di casa, il 36enne e la 23enne si fanno una maschera di bellezza

La coppia vive sotto lo stesso tetto nella casa di Lucia, prima di uscire per l’evento Fedez e Giulia si fanno anche una maschera di bellezza al collagene ‘vicini, vicini’. Inseparabili, è probabile che si ritrovino ‘appiccicati’ anche il prossimo Sanremo 2026. L’artista è tra i Big scelti da Carlo Conti. Alla kermesse canterà con Marco Masini, consolidando il sodalizio nato proprio al Festival lo scorso febbraio, quando si esibirono insieme sul palco dell’Ariston nella serata dedicata alle cover con il brano "Bella Stron*a".

“Si riparte da qui”, ha scritto Fedez sui social, commentando la sua terza volta in gara, dopo il secondo posto nel 2021 in coppia con Francesca Michielin con “Chiamami per nome” e il quarto dello scorso anno con “Battito”.