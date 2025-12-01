Aida Yespica festeggia i 17 anni del figlio Aron dall’altra parte del mondo: ecco dove

La showgirl venezuelana posta foto e video del ragazzo avuto dall’ex Matteo Ferrari

La 43enne è volata da lui e insieme i due si godono il caldo: lei gli dedica parole speciali

E’ volata da lui a Miami e insieme sono volati immediatamente al caldo lì vicino, ai Caraibi. Aida Yespica festeggia i 17 anni del figlio Aron dall’altra parte del mondo: in un’isola delle Bahamas. La showgirl venezuelana lo svela in un post sul social: posta video e foto in cui è col ragazzo avuto dall’ex Matteo Ferrari, venuto al mondo il 27 novembre 2008.

Aida Yespica festeggia i 17 anni del figlio Aron dall’altra parte del mondo

La 43enne e raggiante accanto al figlio, che adora e che vive stabilmente col papà, ex calciatore, 45enne, nella famosa cittadina della Florida. La Yespica lo ha raggiunto.

La 43enne e il ragazzo sono partiti per un'isola delle Bahamas, con loro anche un amico di Aron

La 43enne è felice di stare col figlio, che vive a Miami con il papà Matteo Ferrari

Insieme a loro anche un amico di Aron: sono andati a prendere la tintarella, facendo un salto pure a Pig Beach, conosciuta anche come Major Cay, e ufficialmente Big Major Cay, un'isola disabitata situata a Exuma. Immancabile la foto con i maialini tra le braccia.

E' lei a portargli la torta al tavolo il 27 novembre

Aron la bacia amorevolmente

Aida si gode il suo tempo con il quasi maggiorenne. Al momento del compleanno, gli porta un delizioso dolce a tavola. Sul social dichiara tutto il suo amore per Aron e scrive: “Questo viaggio insieme, i nostri momenti, il tuo compleanno… Ogni attimo con te mi ricorda quanto sia magico passare il tempo con la persona che dà senso a tutto. Stare qui, in questo posto speciale, con te, la mia gioia più grande.. è la serenità che cercavo. Auguri, amore mio. Grazie per essere la parte più bella della mia vita”.