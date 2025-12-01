Aida Yespica festeggia i 17 anni del figlio Aron dall’altra parte del mondo: ecco dove

- La showgirl venezuelana posta foto e video del ragazzo avuto dall’ex Matteo Ferrari
- La 43enne è volata da lui e insieme i due si godono il caldo: lei gli dedica parole speciali
E’ volata da lui a Miami e insieme sono volati immediatamente al caldo lì vicino, ai Caraibi. Aida Yespica festeggia i 17 anni del figlio Aron dall’altra parte del mondo: in un’isola delle Bahamas. La showgirl venezuelana lo svela in un post sul social: posta video e foto in cui è col ragazzo avuto dall’ex Matteo Ferrari, venuto al mondo il 27 novembre 2008.
La 43enne e raggiante accanto al figlio, che adora e che vive stabilmente col papà, ex calciatore, 45enne, nella famosa cittadina della Florida. La Yespica lo ha raggiunto.
Insieme a loro anche un amico di Aron: sono andati a prendere la tintarella, facendo un salto pure a Pig Beach, conosciuta anche come Major Cay, e ufficialmente Big Major Cay, un'isola disabitata situata a Exuma. Immancabile la foto con i maialini tra le braccia.
Aida si gode il suo tempo con il quasi maggiorenne. Al momento del compleanno, gli porta un delizioso dolce a tavola. Sul social dichiara tutto il suo amore per Aron e scrive: “Questo viaggio insieme, i nostri momenti, il tuo compleanno… Ogni attimo con te mi ricorda quanto sia magico passare il tempo con la persona che dà senso a tutto. Stare qui, in questo posto speciale, con te, la mia gioia più grande.. è la serenità che cercavo. Auguri, amore mio. Grazie per essere la parte più bella della mia vita”.