Ultimo pubblica un video per celebrare il primo anno del figlio Enea, Jacqueline lo condivide: guarda le immagini inedite

- I momenti poco prima del parto della 25enne e quelli col neonato appena venuto al mondo: c’è tutto
- Solitamente riservato, il cantautore 29enne, papà felice, mostra quel che non aveva mai fatto vedere prima
Nessuna crisi. Ultimo pubblica un video per celebrare il primo anno del figlio Enea, Jacqueline Luna Di Giacomo lo condivide: dentro ci sono immagine inedite, mai mostrate prima, in cui il cantautore svela i momenti poco prima del parto della 25enne e quelli col neonato appena venuto al mondo. Il piccolo è nato a New York il 30 novembre 2024.
Il 29enne, solitamente molto riservato sul privato, da papà felice, pubblica quel che non si era mai visto sinora. Il video è accompagnato da un suo brano, “La parte migliore di me”, la canzone che ha scritto proprio per Enea.
Nicolò Moriconi e Jacqueline stanno insieme dal 2021. A giugno 2024 la coppia ha annunciato l’arrivo del loro primo bebè. Tutto è avvenuto davanti ai fan dell’artista, durante un suo concerto allo stadio Olimpico a Roma.
"Ho imparato da voi, da quando siamo partiti insieme, la parola famiglia", aveva detto Ultimo. Aveva poi baciato il pancione della figlia di Heather Parisi, salita sul palco.
I due hanno scelto di far nascere il figlio a New York, così da avere da grande il doppio passaporto. Tornati in Italia, hanno condiviso sempre meno della loro vita a tre, facendo pensare a molti di essere ormai in crisi. Ma il video, con tantissime immagini che raccontano la famiglia, postato dalla stessa Jacqueline smentisce l’addio.