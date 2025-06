La Violini, grazie al rapper 35enne, era diventata una vera celebrità del web

Sul suo profilo si definiva ‘nonna imprenditrice digitale’ ed aveva 152mila follower

Aveva compiuto 94 anni, portati d’incanto, lo scorso 29 marzo. Fedez annuncia la morte dell'adorata nonna. “Ciao nonna Luciana”, scrive devastato dalla perdita. La Violini è sempre stata molto presente nella vita di Federico Lucia. Grazie alla popolarità del rapper 35enne era diventata una vera celebrità del web. Sul suo profilo Instagram si definiva ‘nonna imprenditrice digitale’ ed aveva 152mila follower.

''Ciao nonna Luciana'': Fedez annuncia la morte dell'adorata nonna che si è spenta a 94 anni

Sempre presente nelle grandi occasioni, come sul red carpet di The Ferragnez, serie Netflix in cui è apparsa, era spesso presente anche nei video del nipote, che la elogiava. Era attaccatissima a Leone e Vittoria, 7 e 4 anni, i figli che Fedez ha avuto con Chiara Ferragni. Pure con la fashion blogger 38enne aveva un buonissimo rapporto.

La Violini, grazie al rapper 35enne, era diventata una vera celebrità del web. Sul suo profilo si definiva ‘nonna imprenditrice digitale’ ed aveva 152mila follower

Luciana era la mamma di Annamaria Berrinzaghi, conosciuta come Tatiana, la madre di Fedez. L’artista 35enne ha il cuore infranto. Nel post che dedica alla donna scrive: “Ciao Nonna Luciana, ci mancherai tanto”. Lo firma “La tua famiglia”. Accompagna le sue parole con tante foto in cui è insieme a lei in occasioni provate e pubbliche. Lui le voleva un bene immenso e sentirà tremendamente la sua mancanza in ogni istante del quotidiano.