''Papà si arrabbiò quando feci il piercing alla lingua'': Barbara Berlusconi ricorda il padre Silvio e parla della difficoltà di portare il suo cognome

A due anni dalla morte, è scomparso il 12 giugno 2023, Barbara Berlusconi ricorda il padre Silvio a cui dedica parole importanti. A La Gazzetta dello Sport l’imprenditrice 40enne parla pure della difficoltà di portare il suo cognome e svela: “Papà si arrabbiò quando mi feci il piercing sulla lingua”.

“E’ sempre stato un uomo dal grandissimo entusiasmo ed estremamente fiducioso nella vita. Era un ottimismo vero. Credeva nei sogni e li inseguiva con una determinazione che non ho mai visto in altre persone. Riusciva a vedere possibilità dove gli altri vedevano limiti e ci credeva così tanto che alla fine li convinceva”, sottolinea Barbara del Cavaliere.

Sul rapporto col genitore dice: “Un legame profondo, fatto di complicità e di tanta dolcezza. Non era sempre facile stargli accanto perché chi gli stava vicino doveva entrare nel suo mondo ed era un mondo complesso. Ma per me è sempre stato un punto di riferimento. Se il suo cognome a volte è stato un peso? A volte sì. Ma più che un peso era ed è una responsabilità. Portare il cognome Berlusconi significa essere costantemente osservati, giudicati. Ho imparato a viverlo con orgoglio”.

La primogenita di Veronica Lario poi confessa una cosa privata che fece infuriare Silvio: “Un gesto da ribelle che aveva fatto arrabbiare papà? Quando mi sono fatta il piercing alla lingua”.

Entrata del cda del Milan nel 2011, è stata vicepresidente e a.d. dal 2013 al 2017. Oggi è nel cda del teatro alla Scala. Barbara Berlusconi, madre di cinque figli maschi, Alessandro (nato nel 2007) ed Edoardo (nato nel 2009), avuti da Giorgio Valaguzza, e Leone (nato nel 2016), Francesco Amos (nato nel 2018) ed Ettore Quinto (nato nel 2021), avuti dall'attuale compagno Lorenzo Guerrieri, non pensa di tornare a vestire un ruolo importante nel club rossonero e neanche a fare il grande salto che a un certo punto della sua vita fece il padre: “Io nel Milan o in politica? No, non mi ci vedo. Sono orientata e proiettata su altro”.