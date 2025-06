''Sono tornata a mangiare regolare e fare sesso'': l'ex modella Fernanda Lessa spiega in tv come ha perso 10 kg in un mese

La brasiliana 48enne torna sulla sua forte perdita di peso a La Volta Buona

Rivela cosa ha mangiato per tornare a quella che ritiene la sua forma perfetta

A inizio maggio sui social aveva annunciato la sua forte perdita di peso, mostrando il ‘prima’ e il 'dopo’. Fernanda Lessa in tv. A La Volta Buona, torna sull’argomento e spiega come ha perso 10 kg in un mese. “Sono tornata a mangiare regolarmente e a fare sesso”, confessa a Caterina Balivo, rivelando per filo e per segno la sua dieta.

L’ex modella brasiliana non riusciva ad allenarsi come avrebbe voluto a causa di un problema fisico dovuto a un incidente. Con i chili accumulati non era a suo agio. Così ha organizzato uno schema alimentare adatto a lei. “A colazione una 200 ml di centrifuga con frutta, carote, sedano e zenzero. Fare colazione è fondamentale. Prima non facevo colazione, bevevo solo caffè e solo un po' di latte. Una cosa sbagliatissima, ora ho scoperto che è fondamentale perché arrivavo alla fine della giornata con la fame di un bue”, spiega.

“A pranzo tre uova senza olio né sale, condite solo con un po' di parmigiano. A cena cinque cucchiai abbondanti di yogurt greco light con frutti rossi. Spuntino? Il melone - aggiunge - Il mio problema è la ritenzione idrica, quindi usavo il parmigiano invece del sale. Qualche volta, sostituivo le uova con pesce o tacchino, ma in quel mese ho preferito mangiare vegetariano".

Giorgio Calabrese, medico nutrizionista di fama, in studio l’ascolta e commenta: "Se lei continuasse a seguire questo schema, la sua bellezza diventerebbe disarmonica”. La invita a seguire una dieta più equilibrata. La Lessa si difende chiarendo di aver sempre invitato le sue follower a rivolgersi a un esperto e non a copiarla. E poi precisa: “Avevo problemi a dormire, bassa libido, infiammazioni alle articolazioni, oggi sto bene. Oggi sono tornata a mangiare regolare e fare sesso”.