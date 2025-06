''Totale stato di grazia!'': Alessandra Amoroso incinta 'come una matta scoppiata' sul palco aspettando Penelope Maria

Al settimo mese inoltrato di gravidanza svela: “E’ davvero stupendo salire sul palco con mia figlia”

Alessandra Amoroso si sente in un “totale stato di grazia”. Lo confessa a Leggo. Incinta, canta e si dimena “come una matta scoppiata”, parole sue, sul palco nel suo tour. Al settimo mese inoltrato di gravidanza, aspetta Penelope Maria, che già chiama Penny, fortemente voluta col compagno, il 31enne Valerio Pastore, tecnico del suono.

“Sto in un totale stato di grazia! E’ davvero stupendo salire sul palco con mia figlia, che non c'è ancora ma già c'è... Nel cantare, mi aiuto con la mia cassa armonica per non sforzare le corde vocali”, dice al giornale la 38enne che ad agosto, prima di partorire, spegnerà le candeline.

Alessandra aggiunge: “Qualcosa è cambiato dentro di me, ho più consapevolezza delle mie scelte personali e artistiche, delle persone che mi stanno accanto. Prima mi giudicavo molto, oggi smetto di fare la guerra a me stessa e riconosco la mia forza, il mio dono, ho saputo mettere ordine nei mei cassetti e vivo questo momento, me lo godo 'hic et nunc', 'qui e ora', quasi in uno stato di leggerezza e di continua emozione”.

La Amoroso poi parla di maternità in Italia: “La maternità va sostenuta, dalle istituzioni, dalla politica, dalla società. Io riconosco di essere una privilegiata, ma tante donne si vedono costrette a rinunciare per non perdere il lavoro oppure a fare una scelta difficile nel conciliare maternità e passione, famiglia e lavoro. Le donne sono tutelate fino a un certo punto in questa scelta importantissima per loro e per tutta la società ma che troppo spesso si avverte anche come un rischio”. E conclude: “E’ frustrante il fatto che avere un figlio possa provocare anche allarme per una donna. E invece, è una scelta di speranza”.