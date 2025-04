La fidanzata di Liam Payne rivela le ultime parole ''da brivido'' che lui le disse

Katy Cassidy era legata al cantante ex degli One Direction quando lui è morto nel 2024

Ora in una nuova intervista ha ricordato le ultime ‘da brivido’ parole che lui le disse

Kate Cassidy, compagna di Liam Payne, ha condiviso per la prima volta i dettagli dell’ultima, toccante conversazione avuta con il cantante - morto lo scorso ottobre a soli 31 anni cadendo dal terzo piano di un hotel di Buenos Aires. Lo ha fatto durante un’intervista commossa nel podcast “On Purpose” di Jay Shetty, andata in onda il 16 aprile.

Nel racconto, Cassidy ha ricordato il loro ultimo scambio. Lei era in partenza dall’Argentina per tornare da sola negli Stati Uniti, mentre Liam sarebbe rimasto ancora per qualche giorno in Sudamerica. Prima del saluto, hanno vissuto un momento che lei stessa ha definito “chilling”, ovvero da brivido, ripensandoci oggi.

Katy Cassidy, 26 anni, insieme a Liam Payne, morto ad ottobre 2024 a soli 31 anni

“L’ultimo giorno in Argentina, la mia macchina era nel vialetto, siamo tornati nella guest house, abbiamo preso la mia valigia e ci siamo seduti sul divano”, ha raccontato Cassidy. “Continuavo a dirgli quanto lo amassi, quanto significasse per me, quanto mi sarebbe mancato, e che non vedevo l’ora che tornasse in Florida, perché stavamo iniziando un nuovo capitolo della nostra vita”, ha aggiunto.

Cassidy ha spiegato che lei e Payne si erano appena trasferiti dall’Inghilterra negli Stati Uniti, avevano comprato casa insieme e adottato un cane. Un progetto di vita che sembrava appena iniziato.

“Ricordo che ero lì con lui, parlavo fitto, gli dicevo quanto lo amassi” - ha continuato - “e lui ha riso, mi ha interrotta e ha detto: ‘Kate, perderai il volo. La tua macchina è lì fuori. Ti comporti come se fosse l’ultima volta che mi vedrai’”.

Pochi giorni dopo, il 16 ottobre 2024, la tragedia. Liam aveva parlato pubblicamente delle sue difficoltà legate alle dipendenze. Secondo quanto riportato da diverse fonti, nel suo organismo sarebbero state trovate varie sostanze, tra cui anche la cosiddetta “pink cocaine”.

Kate, che era legata a Liam dal 2022, ha espresso tutta la sua gratitudine per aver potuto condividere quell’ultimo momento così profondo e sincero con lui.

“Ripensarci e sapere che quella è stata davvero l’ultima volta in cui l’ho visto… è da brividi”, ha detto. “Ma il modo in cui ci siamo salutati mi dà pace. È stato un addio sentito, bellissimo, anche se non sapevo che sarebbe stato l’ultimo”.