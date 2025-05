La figlia di Cristina Parodi ed ex concorrente di 'Amici' ammette che non è nata con un talento per cantare: ''Ci ho dovuto lavorare''

Eliminata dal talent lo scorso 12 aprile, la 23enne si racconta in una lunga intervista a La Stampa

“Ci ho dovuto lavorare”, così svela. Angelica Gori, in arte Chiamamifaro, figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, ammette che non è nata con un talento per cantare. L’ex concorrente di Amici, eliminata lo scorso 12 aprile dal Serale del talent, si racconta in una lunga intervista a La Stampa.

Le è stato dato spesso della ‘raccomandata’. La 23enne non si è mai abbattuta o data per vinta. Sulle critiche dice: “Sono cresciuta con la consapevolezza che per raggiungere gli obiettivi si debba lavorare sempre a testa bassa. Il mio progetto nasce 5 anni fa, con una label indipendente. Mi sono sudata (e so che dovrò sudare) ogni piccolo traguardo, passando dai palchi delle feste di paese a quello del 1° Maggio, un percorso normale per un'artista che da sconosciuta deve farsi notare. Come dico nel mio ultimo brano Leone (il suo segno zodiacale, ndr): ‘Rispetta anche la gente che ti odia e tieni a mente che anche l'odio muore dentro una canzone’”.

Ha scelto un nome d’arte, Angelica spiega perché: “Darsi un nuovo nome è un modo di autodeterminarsi. Ho sempre voluto che la mia musica arrivasse prima del mio cognome, che la gente mi conoscesse per quella. Ed ecco perché non solo faro, ma Chiamamifaro”.

Poi sul cantare la Gori chiarisce: “Canto da sempre. In realtà in casa chi aveva voce bellissima è mia sorella. Io la copiavo e tutti dicevano che lo facevo malissimo. Ma sono una testa dura: non sono nata con quel talento, ma ci ho lavorato, ho studiato. A 14 anni ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta, mentre a 18 mi sono iscritta a un'accademia musicale a Milano. Dove mi sono laureata con una tesi sull'ansia da palcoscenico”.

Quando le si domanda come fosse da ragazzina, Chiamamifaro racconta: “Molto normale. Ordinaria. Bravina ma non eccezionale a scuola, diligente, non ribelle, tanti amici, buon rapporto con i genitori. Ma essere così normale un po' mi faceva soffrire. La musica è stata la magia che mi ha fatta sentire speciale. A un certo punto per allontanarmi da Bergamo e affermarmi autonomamente sono andata a studiare a Londra”.

Bergamo le mancava, ma non è tornata a vivere lì: “No, ora sto a Milano: in loft con il mio ragazzo (anche lui musicista) dove facciamo musica a tempo pieno. In casa c'è tutto quello che serve per provare, suonare, incidere. Ci siamo conosciuti 5 anni fa ma solo da un anno siamo nella stessa città: prima eravamo sempre sfalsati. L'ultima volta lontani, per Amici, è stata davvero dura. Ma ce l'abbiamo fatta”. Lui si chiama Francesco. Ora Angelica pensa a consolidare, insieme a lui, la sua carriera artistica: è il suo desiderio più grande.