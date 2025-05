Melissa Satta festeggia gli 11 anni del figlio Maddox con festa a tema Manga, c'è anche il fidanzato Beretta, ormai di famiglia: foto

Negli scatti pubblicati dalla showgirl 39enne non c’è alcuna traccia di Kevin Prince Boateng

Il compleanno è arrivato il 15 aprile scorso, ma la lunga vacanza negli States in famiglia, con la mamma e il compagno di lei, ha fatto sì che le celebrazioni con gli amici fossero posticipate. Melissa Satta festeggia gli 11 anni del figlio Maddox con festa a tema Manga. Al party, organizzato a Milano da Il Mondo di Meg, c’è anche il fidanzato Carlo Beretta, ormai entrato da tempo ufficialmente in famiglia. La showgirl regala tanti scatti del giorno speciale del ragazzino sul social: in nessuno di questi compare il suo ex marito Kevin Prince Boateng, padre del ragazzino.

L’ex velina sorride accanto al suo bambino che diventa grande. I due sono davanti alla bella torta a due piani. Indossa un abbigliamento super casuale: jeans, t-shirt bianca e sneakers. Maddox ha scelto la casacca della sua squadra del cuore, di cui è tifosissimo, la stessa della madre: quella del Milan in versione bianca. Ha voluto che il personaggio della sua festa fosse Luffy, pirata col cappello di paglia di One Piece, manga scritto e disegnato da Eiichiro Oda per cui va matto. Lui stesso porta il medesimo copricapo del suo eroe.

Nella foto Melissa e Carlo, 28 anni

Carlo Beretta è lì, con la donna che ama. Sorride seduto con gli altri bambini, poi si lascia fotografare con la Satta: sono entrambi raggianti. Il 28enne è un diavolo, proprio come Melissa e Maddox: pure lui porta la maglia del Milan, quella tradizionale rossonera. Momenti unici per tutti, tra risate e intimità.