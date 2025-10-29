Il figlio di Alex Del Piero, Tobias, compie 18 anni: le foto della festa

L’ex fuoriclasse 50enne e la moglie Sonia Amoruso orgogliosi accanto al loro primogenito

Sorridono accanto al loro primogenito, entusiasti e orgogliosi. Il figlio di Alex Del Piero, Tobias, compie 18 anni. La mamma del ragazzo, Sonia Amoruso, sposata con l’ex fuoriclasse dal 2005, condiviude sul social alcune foto della festa. Con loro ci sono anche gli altri due pargoli della famiglia: Dorotea e Sacha, classe 2009 e classe 2010.

"22 ottobre 2025. Buon 18° compleanno a nostro figlio. Siamo così orgogliosi della persona che sei diventato. Ti auguriamo il meglio per il prossimo capitolo della tua vita. Ti amiamo profondamente”, scrive Sonia per celebrare Tobias.

In uno scatto tutti posano davanti a una grande torta piena zeppa di lamponi e mirtilli. Alle loro spalle palloncini color oro e rossi e una enorme scritta sempre red col numero 18. Per padre, madre e Tobias anche un simpatico scatto in cui i tre sono raccolti in una cornice con i colori della Juve. Sonia svela che le foto sono state fatte a Torino. Per tutti pure un’altra torta.

Il ragazzo ha deciso di seguire le orme del padre. Tobias gioca come centrocampista offensivo e trequartista per la Sanremese in Serie D. Ha cominciato alla Juventus Academy di Los Angeles quando con i suoi famigliari viveva in California. Poi, quando Del Piero ‘and Co.’ Si sono trasferiti in Spagna, a Madrid, dove attualmente vivono, ha giocato nelle giovanili di Getafe e Alcorcón. Nel 2024 ha deciso di tornare in Italia per un'esperienza nel settore giovanile dell'Empoli, e ora dall’estate ha fatto il grande salto.