''E’ una promessa'': Filippo Bisciglia rilascia la prima intervista dopo la fine della relazione con Pamela Camassa

Il 48enne rivela che un anno fa è arrivato a pesare 89 chili e spiega perché

“Se mi chiedesse quanti anni mi sento le risponderei 28, sono rimasto fermo lì”

Filippo Bisciglia è tra i protagonisti del reality di Prime Video The Traitors, in onda dal 30 ottobre sulla piattaforma. Il conduttore di Temptation Island rilascia la prima intervista dopo la fine della relazione con Pamela Camassa, durata ben 17 anni. Il 48enne e la 41enne hanno annunciato l’addio via social il 29 settembre scorso. Quando gli si domanda della rottura, l’ex gieffino non vuole aprirsi e sottolinea: "E’ una promessa”. Tutti continuano a domandarsi cosa sia accaduto tra i due...

Nello show di Prime Bisciglia ritrova al timone Alessia Marcuzzi, che presentava il GF in cui lui era concorrente. Sono passati 20 anni. Se gli si domanda come sia cambiato, ammette: “Per quanto riguarda lo spirito e l'umore è come se la mia vita si fosse fermata a quella porta rossa che si è chiusa dentro di me: se mi chiedesse quanti anni mi sento le risponderei 28, che era la mia età quando sono entrato al Grande Fratello. Sono rimasto fermo lì con la testa e con la voglia di fare anche se, naturalmente, nella vita si matura e si cambia. Non avendo avuto figli e tutto il resto, sono rimasto un po' quel ragazzo lì anche se il mio bilancio fino adesso è bello: non rinnego nulla e rifarei tutto quello che ho fatto”.

Filippo si è sentito adulto per la prima volta quando la madre si è ammalata, quando ha avuto paura. Nel reality si parla di traditi e leali, immancabile sapere da lui cosa pensi del tradimento. Eppure non vuole dire a tal proposito una parola. “Preferisco non risponderle perché, in questa fase della vita, qualsiasi cosa dicessi potrebbe essere travisata, ed è l'ultima cosa che vorrei”, spiega.

Il giornalista prova a capire se non voglia parlare per non affrontare il tema 'Camassa'. Bisciglia è categorico: “Non dirò mai niente su questo e non andrò mai da nessuna parte a parlarne: è una promessa”. E la chiude qui.

Sulla voglia di ‘essere visto’ il presentatore dice: “Sì. Ma solo perché da bambino non potevo camminare perché avevo il morbo di Parthes. Quando vieni da un'esperienza così traumatizzante, o ti nascondi o fai di tutto per metterti in mostra. Dopo essere stato fermo tanti anni ho cercato di dimostrare, prima a me stesso e poi agli altri, di essere qualcuno che valeva la pena vedere: penso che sia partito tutto da lì. Ho però anche i momenti in cui mi chiudo e voglio stare da solo”.

Filippo svela: “Un anno fa sono arrivato a pesare 89 chili, mi si era bloccata la spalla: mi sono chiuso ma, poco dopo, mi sono guardato allo specchio e mi sono detto che avrei dovuto reagire. Perché altrimenti sei fottuto”.