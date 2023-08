Filippa Lagerback parla della depressione del marito Daniele Bossari: ''E' stato più facile aiutarlo quando ha avuto il tumore''

La 49enne confessa: “Potevo essere più concreta nell'assisterlo. Invece durante la depressione…”

“Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita”

Filippa Lagerback si sente appagata e risolta all’interno della sua famiglia, nonostante abbia dovuto affrontare momenti durissimi. Al Corriere della Sera parla della depressione di cui è stato vittima il marito, Daniele Bossari, da cui è venuto fuori a fatica. Il conduttore 48enne la primavera scorsa ha dovuto anche affrontare le cure per un cancro alla lingua. La 49enne svedese confessa, facendo un bilancio. “E’ stato più facile aiutarlo quando aveva il tumore”.

Filippa mette i suoi cari al primo posto. E’ stata capace di stare accanto a Daniele, nonostante le difficoltà. “Ha avuto due travagli duri. Nel secondo, legato al tumore alla lingua, è stato più facile aiutarlo perché potevo essere più concreta nell’assisterlo. Invece durante la depressione lo scenario era complicato”, spiega.

Lei non riusciva quasi a capire il disagio del presentatore in quel momento. La Lagerback sottolinea: “La sofferenza mentale è complessa, non hai terapie pronto uso. Non capire mi faceva sentire come se non appartenessimo più alla nostra vita. Ho anche pensato di avere la chiave della felicità. Ma se l’avessi posseduta non avrebbe funzionato nella sua ‘serratura’: era lui che doveva trovare le risposte giuste”.

Quando le si domanda quanto lei e Bossari parlino di lavoro o di altro tra le mura domestiche, Filippa svela: “Detto che non siamo molto mondani, parliamo di tante cose. Daniele ha interessi differenti dai miei: ama libri, musica, astronomia, minerali. E si domanda: perché siamo qui? Qual è il nostro destino? Io invece risolvo questioni pratiche: che cosa mangiamo oggi? Che cosa facciamo nel week end? La diversità genera equilibrio”. I due sono genitori di Stella, 20 anni compiuti lo scorso 24 luglio.