La showgirl a 46 anni sfoggia un fisico da far invidia alle ragazzine: ecco come fa

Il tempo per la svizzera si è fermato: il lato B è ancora identico a quello della sua famosa pubblicità

Michelle Hunziker incanta. Non è solo il suo eterno sorriso a renderla accattivante e bellissima, ma il fisico perfetto. Il tempo per la svizzera pare essersi fermato. A 46anni sfoggia curve da far invidia alle ragazzine. Il suo lato B è ancora identico a quello della famosa pubblicità che le ha aperto la strada verso il successo: aveva 17 anni. La showgirl a Tv Sorrisi e Canzoni rivela tutto sullo stile di vita che l’ha resa un’eterna trentenne: quante volte si allena e cosa mangia a pranzo, cena e colazione. Invita tutte a darsi da fare, proprio come lei, per raggiungere risultati ottimali.

Quante volte si allena e cosa mangia a pranzo, cena e colazione: Michelle Hunziker rivela tutto sullo stile di vita che l'ha resa un'eterna trentenne

"Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai (ovvero karate full contact) e pesi. Ho scoperto queste discipline motorie a 33 anni, prima sciavo, nuotavo ma non andavo in palestra. Posso dare un consiglio alle lettrici? Fate un percorso di autodifesa: migliora l’autostima e fa sentire più forti e coraggiose, fisicamente e mentalmente”, spiega Michelle al settimanale.

La showgirl a 46 anni sfoggia un fisico da far invidia alle ragazzine: "Mi alleno tre volte alla settimana, faccio arti marziali, nello specifico Kyokushinkai e pesi"

La Hunziker passa all’alimentazione: “E’ importantissimo equilibrare i macronutrienti: grassi, carboidrati e proteine, almeno durante la settimana, visto che veniamo da un periodo in cui si è un po’ esagerato con il cibo e anche con l’alcol. Io inizio da una buona colazione con yogurt greco a zero grassi, che è ricco di proteine e sano. Ci si possono unire le noci tritate, mirtilli, frutti rossi, un po’ di sciroppo d’acero o miele. Poi un caffettino o un tè e la colazione è perfetta, inserendo solo i grassi vegetali buoni delle noci, che sono anche un toccasana per l’intestino. Poi mangio anche due fette biscottate. A metà mattina va bene un frutto o uno snack, come mi capita quando sono a lavorare e non ho tempo”.

Per pranzo e cena Michelle ha i suoi consigli: “Orecchiette fresche integrali (70 grammi) con broccoli, poco olio, peperoncino e acciughe, seguite da petto di pollo o tacchino con insalata. Questo è un pasto completo di proteine, carboidrati e un pochino di grasso attraverso l’olio. La sera, invece, la quantità è importante: poco di tutto, sempre carboidrati (patate lesse con fagiolini, pomodorini, basilico, con olio, limone, sale e pepe), carne o un merluzzo al forno”.

Per la svizzera pasti leggeri ed equilibrati

E’ necessario fare attenzione ad alcune cose. La showgirl spiega: “All’olio, tanto amato nella cucina mediterranea. Un cucchiaio d’olio vale 72 calorie, 8 grammi di grasso vegetale: per stare in forma ne dobbiamo ingerire 50 al giorno…”.

Dopo l’estate e le vacanze, ora si torna ai ritmi consueti. Michelle spiega come “tornare nei ranghi”: “Chi è ancora al mare può godere di passeggiate a ritmo sostenuto e di belle nuotate. Appena rientrate in città invece io consiglio di fare sport in casa: bastano 20 minuti per stare bene. Ogni giorno, e non trovate scuse: si può anche farlo in mutande appena sveglie e spettinate! Ci sono tante app di fitness oppure basta guardare YouTube e trovare un mini circuito a corpo libero per tonificare e tenere sveglio ogni muscolo”.

Il tempo per lei si è fermato: il lato B è ancora identico a quello della sua famosa pubblicità

Questa per l’elvetica sarà una stagione ricca in tv: “Ci sarà 'Michelle Impossible', 'Striscia' e un altro progetto in arrivo ancora top secret che avrà a che fare con Gerry Scotti... Non vedo l’ora di parlarvene!”.