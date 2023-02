Lo showman confessa cosa gli piace di Alessia Marcuzzi, che ha ritrovato dopo il Festivalbar

Il segreto della felicità del 62enne è la moglie Susanna Biondo, 57 anni

Fiorello gioisce per l’ennesimo successo in tv. Il suo Viva Rai 2! fa il pieno di ascolti e durante la settimana di Sanremo, nonostante sia andato in onda non al mattino presto, ma a notte fonda, ha totalizzato uno share incredibile. A Chi, che gli regala la cover, lo showman si racconta e rivela anche perché si è fatto crescere i baffi.

Fiorello rivela perché si è fatto crescere i baffi

Fiorello ha deciso di portare i baffi, cambiando il suo look dopo anni, per un motivo ben preciso: “Sono un omaggio a mio padre. Me li faccio crescere perché mi piace ricordarlo”. L’uomo si chiamava Nicola. E’ scomparso a 58 anni a causa di un infarto improvviso nel 1990. Era appuntato radiotelegrafista della Guardia di Finanza, originario di Letojanni, in provincia di Messina. Dal suo matrimonio con Rosaria, originaria di Giardini Naxos, sono nati i quattro figli Beppe e Rosario e Anna e Catena. E’ morto prima di poter vedere realizzato il successo dei figli nel mondo dello spettacolo.

Sono un omaggio al padre, Nicola, morto a soli 58 anni a causa di un infarto

Il 62enne ha un’idea esatta della felicità: “Per me è un divano, guardare la televisione e non fare niente. Non ci crede nessuno, ma è quella la mia felicità”.

Lo showman confessa cosa gli piace di Alessia Marcuzzi, che ha ritrovato dopo il Festivalbar

“Farmi prendere dalla pigrizia, non fare nulla, proprio nulla, perché mi mette ansia tutto - spiega Rosario - Il mio lavoro è bellissimo, ho grande passione, però mi mette troppa ansia. Ansia da prestazione, voglia di cercare di fare sempre meglio. Se devo essere sincero, quindi, la felicità per me è casa, casa e basta. Ho una certa età e quello che dovevo fare l’ho fatto”.

Fiorello a Viva Rai 2! - Viva Sanremo ha voluto con sé Alessia Marcuzzi, con cui in passato ha condotto il Festivalbar. Quando gli si domanda cosa gli piaccia della 50enne, chiarisce: “E’ portatrice sana di buonumore, è sempre sorridente e rende tutto più leggero. Quando arriva lei, si accende la luce. Ecco, una delle sue qualità più belle è questa”.

Il segreto della felicità del 62enne è la moglie Susanna Biondo, 57 anni

La serenità di Fiorello è merito soprattutto della moglie, Susanna Biondo, sposata nel 2003 dopo 7 anni di convivenza. I due hanno avuto Angelica, che si è aggiunta a Olivia, avuta dalla 57enne da una precedente relazione. Per Rosario è anche lei sua figlia. “Susanna è la persona che mi stimola a fare cose che mi rendono felice, anche se c’è quella maledetta ansia che mi impedisce di gioire quando le cose vanno bene”.