La fissazione per il portafortuna giallo, l’amore per Pamela e l’opinione sulle nuove coppie di Temptation: parla Filippo Bisciglia

Filippo Bisciglia ha raccontato un po’ di sé e della nuova edizione di Temptation Island

Ha rilasciato un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’

Filippo Bisciglia è appena tornato in onda con la nuova edizione di Temptation Island dopo un anno di stop. A ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ ha parlato di questo e di altro.

Intervistato dal settimanale Mondadori, il 46enne ha spiegato che in tantissimi gli chiedevano di riportare in tv il reality ambientato in Sardegna. “Non appena mettevo su Instagram la foto di un gelato o di un cane, mi chiedevano: ‘Sì, bello ma Temptation quando torna?’”, ha sottolineato.

Dover rinunciare all’edizione dello scorso anno per lui non è stato facile: “Sì, mi è dispiaciuto molto. Ho sperato fino all’ultimo che si potesse girare prima”.

Le sette coppie di quest’anno gli piacciono molto: “Sono veramente carini, simpatici, educati. Mi piacciono tanto. Anche esteticamente. Sono tutti giovani. Ci sono storie interessanti e diverse”.

Filippo è legato ormai da circa 15 anni alla toscana Pamela Camassa, 39 anni, tra i protagonisti dell’edizione che si è appena conclusa dell’Isola dei Famosi. I due convivono a Roma. La distanza degli ultimi mesi ha fatto capire a Bisciglia quanto tiene alla sua dolce metà.

“Non siamo mai stati separati per così tanto tempo. L’ho vissuto da solo. A casa ero sempre collegato a Mediaset Extra e la vedevo in continuazione. Da questa esperienza ho imparato una cosa molto importante: non c’è un me, ma soltanto un noi”, ha affermato. Seguire l’evoluzione di Pamela in Honduras ha anche portato Filippo a mettersi a dieta: “Vedendo Pamela che dimagriva, ci ho provato anche io!”.

Infine il conduttore è tornato a parlare della sua fissazione per un portafortuna speciale. Deve avere sempre un accendino giallo, senza di quello non esce neppure di casa. “Deve donarmelo ogni anno una persona diversa che mi vuole bene. Una volta me lo sono regalato io stesso. Questa volta è toccato a mia mamma”, ha concluso.