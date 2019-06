Flavia Pennetta e Fabio Fognini aspettano il secondo figlio

Flavia Pennetta, 37 anni, e Fabio Fognini, 32, aspettano il secondo figlio. La coppia, dopo Federico, nato nel 2017, ha deciso di allargare la famiglia come rivela il settimanale Chi nel numero in edicola. I due futuri genitori bis sono stati paparazzati in vacanza a Ibiza e negli scatti la tennista sfoggia curve premaman.

E' di nuovo incinta Flavia Pennetta. Presto saluterà l'arrivo del secondo figlio. Per Fabio Fognini questo è un momento d'oro: dopo i recenti successi sul campo da tennis, diventerà un'altra volta papà. Secondo le indiscrezioni il bimbo, di cui ancora non si conosce il sesso, dovrebbe nascere tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Lo stesso Fognini alcuni mesi fa aveva espresso il desiderio di allargare la famiglia: "Se ho un nuovo obiettivo? Dopo essere entrato nella top ten mondiale, dopo quarantuno anni dall'ultima volta, ora voglio una bambina", ha dichiarato. E chissà che il suo sogno non si realizzi. Una cosa è certa: una nuova vita è in viaggio e il piccolo Federico molto presto avrà una sorellina o un fratellino.

Fabio Fognini e Flavia Pennetta si amano dal 2013. Nel 2016 si sono sposati in Puglia. Nel 2017 è arrivato il primo figlio e ora la famiglia si allarga.