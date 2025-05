Flavio Briatore riunisce entrambi i figli Nathan Falco e Leni, avuta da Heidi Klum, per il weekend monegasco: guarda

L’imprenditore 75enne raggiante a Monte Carlo con i suoi due ragazzi di 15 e 21 anni

Non l’ha mai riconosciuta legalmente, ma ormai anche lei è una presenza costante della sua esistenza. Flavio Briatore riunisce entrambi i figli Nathan Falco e Leni, avuta da Heidi Klum, per il weekend monegasco. L’imprenditore 75enne si diverte un mondo con i suoi ragazzi di 15 e 21 anni: i tre seguono da vicinissimo il Gran Premio che, come ogni anno, va in scena per le strade di Monte Carlo. Come sempre con loro c'è pure la Gregoraci.

Nathan, avuto dall’ex moglie Elisabetta Gregoraci, è spesso con il papà. Leni, cresciuta dalla top model e l’ex Seal, lo vede ogni tanto, ma il rapporto con il manager diventa sempre più affettuoso e solido.

Leni, modella come la mamma, ha incontrato Briatore per la prima volta nel 2018. Da quel momento le visite al genitore si sono intensificate sempre più. Ha costruito un legame speciale pure col fratello minore, che, parole della Gregoraci, è letteralmente pazzo della sorella maggiore.

L’imprenditore 75enne raggiante a Monte Carlo con i suoi due ragazzi di 15 e 21 anni. I tre si divertono un mondo ad assistere in prima fila al Gran Premio che va in scena. Come al solito c'è pure Elisabetta Gregoraci insieme a loro

Flavio anche dopo il delicatissimo intervento al cuore affrontato, in un’intervista, a proposito della figlia, aveva confidato: “Se ho sentito Leni? Sì, certo. Addirittura è stato Falco ad avvisarla subito”. All’adolescente aveva detto tutto della figlia avuta da Heidi un paio di anni fa, ma lui già sapeva: “Anche perché i ragazzi ormai vanno su Google e scoprono tutto”. Aveva pure sottolineato: “Sono orgoglioso di lei, non la amo meno di Falco”.

La famiglia allargata è d’esempio. Flavio pubblica lo scatto coi figli. La Klum commenta con tre cuori rossi, Elisabetta con due. C’è feeling tra gli ex.