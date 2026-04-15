Il romano 37enne poi a Belve parla di tutti gli interventi estetici fatti e del prossimo che farà a breve

Figlio di un papà costruttore e una madre magistrato, sottolinea: “Io sono uscito così, mia sorella è ingegnere”

Francesco Chiofalo si siede sullo scomodo sgabello di Belve e rischia di far sentire male dalle risate la conduttrice del programma di Rai2: Francesca Fagnani lo ascolta e ha le lacrime agli occhi. Il romano non si contiene. In tv svela anche quanto guadagna come influencer grazie ai social. “Non è che sei ricco”, sottolinea il 37enne.

''Non è che sei ricco…'': Francesco Chiofalo in tv svela quanto guadagna come influencer

Lenticchio, ex di Temptation Island e La Pupa e il Secchione, fatturerebbe poco rispetto ad altri. “Sui social non ci sta tutto ‘sto giro di soldi, tiri fuori uno stipendio buono, ma non è che sei ricco. Quanto guadagno? A volte due mila euro, a volte tremila al mese. Quando leggo post pagati 15 mila euro a post su Instagram a me sa di fantascienza. Quando c’era il reddito di cittadinanza, molti influencer lo prendevano perché rientravano nella categoria! A me non propongono mai nulla di bello, sempre ca*ate, infatti sono molto contento di essere qui, pensavo di essere a Scherzi A Parte!”, confessa.

Figlio di un papà costruttore e una madre magistrato, sottolinea: “Io sono uscito così, mia sorella è ingegnere”. Lui non ha mai voluto studiare: dà la colpa ad alcune professoresse, di una fa persino il nome. Svela gli episodi di bullismo subiti in classe, quando veniva escluso e chiamato "il nero e non per il colore della pelle”. Sbaglia i congiuntivi e non se ne vergogna affatto.

Il romano 37enne poi a Belve parla di tutti gli interventi estetici fatti e del prossimo che farà a breve

Sugli interventi estetici fatti, Francesca gli domanda se non abbia mai avuto paura di non riconoscersi il giorno seguente. Lui replica: “Ma magari non mi fossi riconosciuto! L’occhio azzurro fa principe azzurro! Puntavo a essere sofisticato, come i belli e dannati. Invece è venuta fuori una specie di cosa da cartone animato. Quante operazioni di chirurgia estetica ho affrontato? Tante che ho perso il conto. Orecchie, naso, zigomi e denti. Non vede i miei denti nuovi? Sembra che c’ho una tazzina di latte in bocca!”. Ha anche fatto il trapianto della barba: era glabro sul volto e non gli piaceva.

Chiofalo non è soddisfatto di se stesso e anche della sua altezza. Avrebbe voluto sottoporsi all’allungamento delle gambe, ma pagare qualcuno “per farsi spaccare le gambe” non lo convinceva. “Il prossimo intervento lo farò a breve, è di nuova tecnologia appena legalizzato in Europa, non l’ha ancora fatto nessuno. Hanno dato il nulla osta da poco, ma non so se è il caso di dirlo perché è un intervento un po’ forte, si tratta di un tatuaggio istantaneo - spiega a Fagnani - Adesso riescono a tatuarti istantaneamente anche tutto il corpo senza dolore in un’unica seduta. Il funzionamento preciso ancora non l’ho capito, ma dovrei farlo il prossimo 7 maggio. Qualcuno dirà che è pericoloso per il fegato perché c’è tanto inchiostro, ma lo faccio, non penso che sia rischioso”.