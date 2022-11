Francesca De André racconta di quando è stata portata in ospedale con ambulanza e Carabinieri: ''Ero messa male''

La 32enne rivela altri dettagli scioccanti sulle violenze subite da Giorgio Tambellini, 38 anni

Ha trovato la forza di raccontare tutto in un libro, “Non era il cuore”

Francesca De Andrè torna a ripercorrere con la mente quando ha lottato tra la vita e la morte per le botte ricevute dall’ex, Giorgio Tambellini, 38 anni. Racconta di quando è stata portata in ospedale con l’ambulanza, scortata dai Carabinieri. “Ero messa male”, confessa a Milleunadonna.

La 32enne è riuscita finalmente a denunciare. Spiega: “L’ultima esperienza che ho avuto mi ha portato sulla soglia fra la vita e la morte e questo mi ha dato una nuova consapevolezza. A volte, il vissuto non ci fa rendere conto della violenza e questo porta a un circolo vizioso”.

Sull’ex Francesca dice: “E’ un ragazzo giovane, dell’84, e non solo all’inizio, ma durante il nostro percorso d’amore è sempre stato dolce ed affettuoso. Un ragazzo che, quando è lucido, è amorevole e splendido, lo amavo come mi è capitato con poche persone al mondo. Ma poi è come se scattasse un interruttore ON/OFF”.

La De Andrè si è data una spiegazione sul perché non si è allontanata prima dall’uomo: “Evidentemente, in me c’è un po’ l’istinto della crocerossina, che ovviamente si rende conto dei problemi alla base, ma è convinta di poterli cambiare, di risolverli. E poi, ad esempio in questa situazione, la parte bella della relazione, che c’è ed è stupenda, ci stai benissimo e fai di tutto per non perderla e quindi sopporti tutto aggrappata a quei momenti di felicità, finché non raggiungi il punto massimo”.

La nipote di Fabrizio De Andrè è riuscita a venirne fuori. “L’ambulanza, scortata dai Carabinieri, mi ha portato in ospedale, al pronto soccorso ed ero messa male, con una prognosi importante. A quel punto ho aperto gli occhi e ho trovato la forza di trovare documentazione e di dare testimonianze di ciò che avevo subito”.

Francesca ha svelato tutto in un libro, "Non era il cuore”: “Ho trovato il coraggio di scrivere questo libro anche per provare ad essere di aiuto a tante persone che non riescono a staccarsi da amori folli e a rendersi conto della situazione, esattamente come capitava a me. Lo ritengo un atto di altruismo totale, molto doloroso per me, ma che davvero ho fatto per aiutare anche gli altri”.