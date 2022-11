La produttrice 48enne si assenterà durante le festività natalizie, come lo scorso anno

E’ sempre andata al caldo col marito Paolo Bonolis, ma stavolta…

Sonia Bruganelli anche quest’anno, come era già accaduto nel 2021, salterà due puntate del GF Vip, quelle che andranno in onda nel bel mezzo delle festività natalizie. L’accordo, da contratto, le darebbe il via libera a partire per andare in vacanza col marito Paolo Bonolis e i figli. Solitamente per i giorni di svago ha sempre scelto mete calde, come Dubai, stavolta invece potrebbe volare da un’altra parte: negli States, dove dovrebbe trascorrere sia il Natale che il Capodanno 2023.

Esclusivo: anche quest'anno Sonia Bruganelli salterà due puntate del GF Vip per andare in vacanza. Ecco dove volerà

Secondo indiscrezioni, nonostante l’assenza, l’opinionista del Grande Fratello Vip dovrebbe essere regolarmente remunerata per le due puntate in cui non ci sarà: non perderebbe neppure un euro. Sonia, previdente e categorica sulle vacanze natalizie, avrebbe fatto mettere tutto nero su bianco prima di firmare l’accordo con la Endemol, che produce il reality show.

La 48enne e il marito Paolo Bonolis dovrebbero partire per gli Stati Uniti, dove avrebbero deciso di trascorrere il Natale e Capodanno 2023

La Bruganelli e Bonolis avrebbero già da tempo deciso di andare negli Usa perché, causa pandemia, Paolo è da molto che non trascorre le festività accanto ai suoi due figli più grandi, Stefano e Martina, avuti dall’ex moglie Diane Zoeller, entrambi residenti negli Stati Uniti. Nonno bis, il conduttore vuole conoscere da vicino i suoi nipotini, il bimbo di Martina, nato il 18 settembre 2020, e quello di Stefano, il maggiore 38enne, venuto alla luce lo scorso 22 ottobre e che si chiama Sebastiano Silvio. Anche Sonia, che ha uno splendido rapporto con i ragazzi, è impaziente di stare accanto a loro dopo tanto tempo.