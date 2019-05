Francesca De Andrè e Gennaro Lillio continuano ad appassionare i telespettatori con la loro storia al GF. Anche nella sauna i due sono inseparabili. Il napoletano, alla vista della 29enne, non si trattiene e parte l’assalto alla mora. Lei resiste, ma non troppo: non fa nulla per tenerlo a distanza. Anche se, davanti le telecamere, non vuole concedersi fino in fondo.

Sauna bollente al GF per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Il 27enne è fortemente attratto dalla nipote di Fabrizio De Andrè. I due in questi giorni sono andati ‘oltre’: pare ormai certo che il bacio appassionato sotto le coperte, nel lettone, ci sia stato, come pure un’altra miriade di coccole.

Nonostante ciò, Francesca vuole mantenere un certo rigore nella Casa e quando lui nella sauna di avvicina e cerca di baciarla, lo stoppa e gli dice. “Ci vedono”.

VIDEO

Scherzano in continuazione davanti agli altri inquilini. Sono schermaglie amorose che sembrano fare da preludio ad altro. Il feeling è innegabile e si vede. E’ pur vero che Francesca De Andrè ha appena detto addio in modo traumatico a Giorgio Tambellini, il quale, comunque, l’aspetterà fuori dal GF per raccontargli la sua verità sul tradimento. Forse è per questa ragione che non vuole lasciarsi andare completamente con Gennaro Lillio. In sauna, però, la temperatura cresce a dismisura e sicuramente lunedì sera, durante la diretta, Barbara D’Urso gongolerà nel raccontare gli ultimi sviluppi sulla coppia…