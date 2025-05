Avrebbe tanto voluto averne una, invece si è ritrovata sola tra mille paure

Ora è una figura di supporto che assiste la donna e la famiglia durante la gravidanza, il parto e il post-partum

Francesca Inaudi in una lunga intervista a La Repubblica racconta il parto da incubo. L’attrice il 29 febbraio del 2020 ha avuto il suo primo e unico bambino dal compagno Andrea. “Mio figlio è uscito blu”, svela. Spiega perché oggi è diventata una doula, una figura di supporto che assiste la donna e la famiglia durante la gravidanza, il parto e il post-partum.

''Mio figlio è uscito blu'': l'attrice Francesca Inaudi racconta il parto da incubo e perché oggi è diventata una doula

“Vorrei tanto averne avuta una - chiarisce Francesca - per ignoranza, perché come sempre pensavo: ‘Faccio da sola’, ho rinunciato. Ma la mia gravidanza, il mio parto mi hanno portato qui, a provare a mettermi al servizio di altre donne”.

La 47enne si porta dietro cicatrici arrivate proprio in dolce attesa: “Alla 37esima settimana mio figlio era podalico, ero in America, mi hanno terrorizzato, hanno fatto manovre, agopuntura, esercizi a testa in giù. Il cordone ombelicale si è attorcigliato al collo, mio figlio ha perso il battito, mi hanno lanciata in sala operatoria per un cesareo d’urgenza, ho fatto in tempo a pensare: ‘Ci vediamo dall’altra parte’, lui è uscito blu”.

“Mi sono addormentata nel momento più brutto della mia vita e mi sono risvegliata nel più bello. Ne ho sofferto anche nel post parto, per settimane ho sognato di morire annegata”, sottolinea. Ha quindi scelto un ruolo diverso: “Una doula è una figura non medica riconosciuta per legge che accompagna con un supporto emotivo, pratico, fisico, di cura e incoraggiamento la donna nella gravidanza, nel travaglio e dopo il parto. E si dedica totalmente a lei e al partner. Quella a cui chiedere tutto quello che avresti voluto sapere sulla maternità e non hai mai avuto il coraggio o la voglia di domandare a mamma, a una sorella, a un’amica. Una persona neutra che non giudica, non sceglie al tuo posto, ma ti guida senza farti sentire in colpa o sbagliata”.

“Sono andata nel panico all’inizio dell’allattamento eppure ero determinatissima. I momenti più duri sono stati quelli in cui sentivo la mancanza di una persona che mi spiegasse, mi sostenesse, mi dicesse: ‘Ci sono passata’, che facesse capire al mio compagno che quel che vivevo era reale”, confida. Adesso Francesca ha un sogno, oltre a essere una doula. “All’inizio pensavo a un sito dove una donna incinta potesse trovare testimonianze di altre donne che la facessero sentire capita, accolta. Ora cerco un posto fisico per creare un ‘club delle mamme’ tutt’altro che elitario dove incontrarsi, bere una tisana, trovare professionisti, raccontarsi. Un luogo di condivisione più che di apprendimento senza cattedre né giudizi”, svela.