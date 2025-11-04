''Dopo 11 anni ci siamo detti la verità'': Francesca Rocco conferma l’addio con Giovanni Masiero

- La 41enne in un lungo post svela le motivazioni della rottura col 40enne da cui ha avuto due figlie
- Fidanzati dal 2014, sono diventati marito e moglie il 30 aprile del 2016
Era da tempo che le voci di divorzio erano nell’aria. Francesca Rocco con un lungo post conferma l’addio con Giovanni Masiero. I due ex concorrenti del GF si separano. Fidanzati dal 2014, sono diventati marito e moglie il 30 aprile del 2016. Sono genitori di Ginevra e Beatrice, nate nel 2017 e 2021. “Dopo 11 anni ci siamo detti la verità”, scrive.
“Dicono che l’amore faccia dei giri immensi, che cambi forma, che insegni, che lasci segni e, a volte, che ritorni. Mesi fa, abbiamo sentito che dentro di noi qualcosa stava cambiando. Abbiamo scelto di viverlo in silenzio, lontano dagli occhi del mondo, con rispetto e dolcezza, ascoltando ogni sfumatura del cuore. E oggi, dopo aver dato tempo al tempo, ci sentiamo pronti a condividere ciò che per noi è diventato serenità: la fine di un amore… e l’inizio di un legame nuovo, diverso, ma non meno profondo”, esordisce Francesca.
La Rocco prosegue: “Siamo diventati altro. Siamo diventati Amici. E ci piace pensare che l’amicizia sia la forma più alta dell’amore: quella che non pretende, non ferisce, non misura… ma semplicemente dà. Dà presenza, comprensione, rispetto, e il desiderio sincero di vedere l’altro felice, perché la felicità dell’altro e il bene delle nostre figlie restano la nostra bussola. E perché, anche se non siamo più una coppia, rimarremo per sempre una famiglia”.
“Siamo complici, siamo il sostegno reciproco, i motivatori silenziosi, a volte quasi fratello e sorella. E dopo 11 anni, con il sorriso e le lacrime negli occhi, ci siamo detti la verità più difficile e più onesta: il nostro amore si è spento - continua - Abbiamo guardato il nostro rapporto con lucidità e con tenerezza, abbiamo ascoltato le nostre emozioni, osservato chi siamo quando siamo insieme e chi diventiamo quando siamo lontani. Abbiamo avuto il coraggio di chiederci cosa ci fa bene, cosa ci ferisce, e quanto spesso la paura del giudizio degli altri ci impedisca di essere veramente liberi”.
“Il nostro amore è nato sotto 150 telecamere, e forse per questo oggi ci sembra naturale raccontare anche questa parte del nostro cammino. Non per spettacolarizzare, ma per rispetto della verità e di chi ci ha voluto bene fin dall’inizio”, precisa ancora la donna..
“Separarsi non è un fallimento - sottolinea la Rocco - E’ un atto di amore maturo, quando nasce dal desiderio di non rovinare ciò che di bello si è costruito. E’ avere il coraggio di scendere prima che la tempesta arrivi, per proteggere la parte più pura della nostra storia. Siamo circondati da coppie che restano insieme per paura, per abitudine o per apparenza. Noi no. Noi scegliamo la verità, la libertà, la dignità. Scegliamo di volerci bene in un modo nuovo, che non toglie nulla a ciò che è stato, ma lo custodisce con gratitudine”.
E conclude: "Ci rispettiamo da sempre, e lo faremo per sempre. Abbiamo trovato la forza di dire ‘basta’, ma con lo stesso amore con cui, un giorno, ci siamo detti ‘per sempre’. E domani?Non lo sappiamo. Ma sappiamo che se uno dei due avrà bisogno dell’altro, in un momento di difficoltà o per una gioia da condividere, ci saremo. Perché così fanno le persone che si sono amate davvero, e che insieme hanno dato al mondo due vite meravigliose. Grazie a chi saprà leggere in queste parole non la fine, ma una trasformazione. E grazie per il rispetto e la delicatezza che ci mostrerete”.