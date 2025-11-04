''Ricordi quando eri meno rifatto di me?'': Belen Rodriguez in tv lancia una frecciata all’ex De Martino

Al Gialappa’s Show l’argentina punge il ‘finto’ Stefano, poi si lancia in un sexy tango

Si prepara per Ballando: ironizza anche con l’alter ego di Milly Carlucci

E’ incontenibile. Belen Rodriguez conduce col Mago Forest la nuova puntata del Gialappa’s Show su Tv8. Ironica e tagliente quando serve, l’argentina lancia una frecciata all’ex marito De Martino. Punge il ‘finto’ Stefano e gli sottolinea: “Ricordi quando eri meno rifatto di me?”.

Mini abito nude, fisico da dieci e lode e un pizzico di sano sarcasmo. Belen balla un sexy tango col Mago Forest. Si prepara a Ballando con le Stelle, dove forse nella prossima edizione dirà di sì, dopo essere stata ‘ballerina per una notte', e scambia battute con l’alter ego di Milly Carlucci. Ma non è finita qui.

Al Gialappa’s Show l’argentina punge il ‘finto’ Stefano

La 41enne si lancia in un sexy tango

“Questa sera abbiamo due ex che cercheranno di riconquistarsi”, esordisce Forest, mettendo di fronte la 41enne e il De Martino ‘fake’, quello interpretato da Gigi di Gigi e Ross. Inizia il faccia a faccia. “Non c'è problema, abbiamo mantenuto un bellissimo rapporto. Belen, che bello rivederti! Perchè è Belen, vero?”, dice Stefano. E aggiunge: “Ti ricordi quando eri più ricca di me?”. Belen ribatte: “Sì, ti ricordi invece quando eri meno rifatto di me? Qua rischiamo di cambiarci i connotati”. Tutti applaudono.

Lascia di stucco il mago Forest e lo bacia

“In segno di pace, vuoi venire a fare una puntata speciale di ‘Affari tuoi’, la chiamiamo ‘Affari nostri’?”, le chiede il finto De Martino. “No grazie, basta pacchi”, rilancia lei. E ancora: “Dici che il tuo video hard ha avuto più visualizzazioni del mio? Certo! Perché tu ti alleni sempre tanto, ma così tanto, tanto, tanto”, rintuzza Belen, facendo riferimento ai presunti numerosi tradimenti dell’ex con cui è finita.