''Si sono sprecate illazioni su di me, non sono mai stata raccomandata'': Francesca Senette parla dopo la morte di Emilio Fede e rivela di cosa si occupa oggi

La 49enne per tanti anni è stata la giornalista preferita dal direttore al Tg4

“L’ho visto quattro anni fa, era fragile. Mi dispiace per come è finita la sua carriera”, dice al Corriere della Sera

Francesca Senette per anni è stata la giornalista da lui preferita al Tg4. La 49enne parla dopo la morte di Emilio Fede, a cui dice di essere profondamente grata, e al Corriere della Sera precisa: “Si sono sprecate illazioni su di me, non sono mai stata raccomandata”. Oggi è lontana dal mondo della tv: è insegnante di yoga.

“E’ stato un grande giornalista, alla guida del Tg4, era come un leone, quel notiziario ha fatto la storia”, sottolinea Francesca. E aggiunge: “Da un certo punto in poi era considerato fazioso anche chi lavorava con lui, mentre nella sua redazione c’erano tutte le anime, destra e sinistra, tutte valorizzate professionalmente”.

“Sono molto riconoscente a Emilio Fede perché ha creduto in me quando ero giovane e agli inizi della carriera, mi ha dato spazio, tempo, mi ha insegnato come stare davanti a una telecamera. Ho sempre ripetuto che gli sono molto riconoscente, anche quando la sua stella si era eclissata. E lo ripeto anche oggi. Lui diceva che spesso la riconoscenza è solo di chi vuole chiedere nuovi favori, ma da parte mia non è mai stato così”, chiarisce la Senette.

La giornalista sottolinea: “Mi diceva che capisco le cose al volo, mi ha sempre dimostrato affetto, anche nei confronti di mio marito e di mia figlia Alice, all’epoca mio figlio Tommaso non era ancora nato. Al Tg4 di Fede mi chiamò Berlusconi quando avevo 23 anni, mi aveva vista su AntennaTre dove lavoravo, si sono sprecate illazioni su di me, ma non sono mai stata raccomandata, né sostenuta politicamente”.

Francesca svela quando ha visto fede per l’ultima volta: “L’ho visto quattro anni fa, l’avevo trovato molto fragile e sofferente… Peccato che la sua carriera sia finita così male, al netto di tutto umanamente mi dispiace molto. Per me è stato un maestro, mi ha sempre sostenuta. Anche se non è stato contento quando ho scelto di andarmene…”.

La 49enne è diventata insegnante di yoga

Oggi pratica lo yoga e lo insegna: “Sono sempre stata dinamica, molto attiva e sportiva, ma non conoscevo lo yoga e inizialmente non mi interessava, lo consideravo lento e noioso. Poi mi è capitato per caso di trovarmi nel mezzo di una lezione di yoga, volevo fare zumba e avevo sbagliato corso… Lì mi si è aperto un mondo”. Ha preso lezioni, ha imparato e ora condivide la sua esperienza con altri.

La Senette svela: “Resto sempre una giornalista, ma oggi comunico il benessere e non più le drammatiche notizie di cronaca. Lo yoga mi ha permesso di arrivare a 50 anni sentendomi benissimo, sia fisicamente che psicologicamente, a prescindere da ciò che accade al di fuori. E’ una conquista che arriva dall’ascolto”.

Francesca in televisione tornerebbe: “Sì, mi piacerebbe una rubrica sul benessere e sullo yoga. Ho molti progetti in questo senso, che ho proposto a varie tivù, ma per il momento non ho avuto risposte. Oggi non potrei più occuparmi di cronaca, ma vorrei condividere quello che ho imparato sul benessere: lo yoga è un super potere. Però non sono raccomandata e non ho contatti privilegiati, quindi chissà…”.