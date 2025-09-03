L'ex gieffino Tommaso Zorzi e l'ex nuotatore e concorrente di 'Ballando' Alex Di Giorgio sono una coppia! La paparazzata di 'Chi'

L’influencer e conduttore 30enne è stato pizzicato a Pantelleria con l’ex campione di nuoto 35enne

Quando era uno dei concorrenti del GF Vip 5, quello in cui poi ha trionfato, si era pensato di far entrare lo sportivo nella Casa per farli conoscere. Evidentemente era destino che si incontrassero e si piacessero molto… L'ex gieffino Tommaso Zorzi e l'ex nuotatore e concorrente di Ballando con le stelle Alex Di Giorgio sono una coppia! La paparazzata di Chi, che regala ai due anche uno scatto in copertina, pare proprio non lasciare dubbi a riguardo.

L’influencer e conduttore 30enne e il 35enne, concorrente del dancing show di Milly Carlucci nel 2022, sono stati pizzicati dai fotografi a Pantelleria. I due, nelle immagini pubblicate dal settimanale, mostrano affiatamento e intimità. In acqua Tommaso e Alex si riempiono di coccole: scatta pure un bacio che racconta la loro passione.

Zorzi ha acquistato una casa nell’isola del suo cuore. E’ un vero e proprio rifugio, di cui è molto geloso. Ha scelto di portare lì Di Giorgio, con cui, evidentemente, ha iniziato una relazione sentimentale. Lui sui social, dov’è sempre molto attivo, non si sbottona e del legame con romano, classe 1990, si sa ancora poco. Passione estiva fugace o è qualcosa di serio e duraturo?