E’ morto Emilio Fede, aveva 94 anni

- L’ex direttore del Tg4 si è spento martedì 2 settembre 2025 alle porte di Milano
- Le sue condizioni si erano aggravate negli ultimi giorni
E’ morto oggi, martedì 2 settembre, Emilio Fede. Il giornalista aveva 94 anni. La notizia è stata confermata da sua figlia Sveva a “Il Corriere della Sera”.
Da tempo si trovava nella Residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano, e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano molto aggravate.
La sua carriera iniziò in Rai negli anni Sessanta come inviato di guerra, per poi arrivare alla direzione del Tg1. Il vero salto arrivò però con Fininvest, quando Silvio Berlusconi lo volle al timone del Tg4.
Per vent’anni, dal 1992 al 2012, quel telegiornale divenne la voce più apertamente filoberlusconiana della televisione italiana. Le gaffe di Fede hanno fatto anche la storia del tg satirico ‘Striscia la Notizia’, che riusciva puntualmente ad entrare in possesso di fuori onda imbarazzanti di Fede.
Fede ha rappresentato un’epoca televisiva e un modello di giornalismo molto partigiano.