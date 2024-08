Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si rivedono dopo esserci lasciati e fanno un annuncio: le loro parole nel video insieme

Il 35enne e la 30enne mettono fine alle tensioni e si riappacificano

Non c’è alcuna reunion, non sono tornati insieme, ma…

Dopo essersi lasciati e poi attaccati a distanza per un addio abbastanza chiacchierato, Francesco Chiofalo e Drusilla Gucci si rivedono e fanno un annuncio. In un video condiviso da entrambi sui profili Instagram regalano ai follower le loro parole accomodanti. Mettono fine alle ostilità, depongono le armi. Fanno la pace, seppur da ex.

Il 35enne e la 30enne nel post che accompagna le immagini, scrivono: “In un mondo dove ormai l’odio e la rabbia fanno da padroni, noi abbiamo scelto di fare qualcosa di diverso, di volerci bene anche se la nostra storia è finita. All’inizio ci siamo fatti prendere dal momento e dalla rabbia, poi abbiamo capito che era un comportamento stupido e corrosivo”.

“I rapporti col tempo si modificano, prendono altre strade. Non per questo devono sfociare nell’ira, nella vendetta e nel rimorso. L’amore può trasformarsi in amichevole bene - sottolineano ancora i due - Il nostro consiglio è di non concludere i rapporti con odio, il mondo ne è già pieno. Fate la differenza, dimostrate che c’è ancora speranza, che si può maturare ed arrivare a capire che si può vivere la fine di un rapporto nel rispetto reciproco e nella civiltà. Abbiamo sbagliato e abbiamo imparato che con l’odio non si va da nessuna parte, anche se si è ex”.

“Eccoci qui - dice Francesco a inizio filmato - premetto che non ci siamo rimessi insieme… Però, dato che sembrava dovessimo farci una guerra social, abbiamo deciso di parlarci”. “Non ci siamo ammazzati!”, precisa Drusilla al suo fianco. “Abbiamo deciso di confrontarci e risolvere le cose tra di noi - continua Lenticchio - perché siamo maturi e ci vogliamo bene”. La Gucci sorride e gli dà ragione. “Lei è una persona importante con cui ho passato degli anni - sottolinea ancora lui - infatti abbiamo deciso di non toglierci il ‘segui’ su Instagram. Non leveremo le foto di coppia, i reel, perché lei fa parte dei miei ricordi e del mio passato”.

Drusilla aggiunge: “Consigliamo di non lasciarvi con l’odio, di non farvi le guerre”. “Non servono a niente”, replica lui. E puntualizza: “Noi lo stavamo per fare ma abbiamo deciso così”. “Abbiamo riflettuto”, asserisce lei. “Sai che sei la prima ragazza con cui non mi lascio in cattivi rapporti?!”, poi esclama Francesco. “E’ pazzesco!”, ironizza la Gucci. Chiofalo conclude: “Se ci sono riuscito io, potete farlo tutti: non vi lasciate in cattivi rapporti”.