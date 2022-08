Francesco Chiofalo cammina a fatica con le stampelle: ecco come sta dopo l’intervento

La fidanzata Drusilla Gucci pubblica un video: è in piedi per la prima volta dal 20 agosto

Dopo la paura per il ricovero d’urgenza, torna a farsi vedere sul social

Francesco Chiofalo torna a farsi vedere sui social. E’ in piedi per la prima volta dal 20 agosto, quando è stato ricoverato d’urgenza presso una struttura sanitaria in provincia di Ragusa, in Sicilia. Il romano cammina a fatica con le stampelle. Si sta riprendendo dopo l’intervento, ma i problemi non sono ancora alle spalle. E’ la fidanzata, Drusilla Gucci, a svelare le condizioni di salute del 33enne. “Sei il mio guerriero”, scrive la 28enne.

Chiofalo muove i primi passi, Drusilla lo incoraggia. Si è sentito male durante una serata, dalle prime informazioni è emerso che non avesse più sensibilità a una gamba. Sembrerebbe la destra, quella che in stampelle tiene sollevata.

Francesco, per tranquillizzare i follower in apprensione, in un messaggio aveva scritto: “Sto attraversando un momento difficile. Sono stato piuttosto male in questi giorni. Ora sto meglio, ma non sto ancora bene. Non mi voglio far vedere purtroppo non sono presentabile. Per questo non sono stato più presente su Instagram. Appena mi sarò ripreso e tornerò presentabile vi spiegherò cosa mi è successo e perché mi hanno ricoverato d’urgenza. Mi sono arrivati tantissimi messaggi di conforto. Voglio ringraziare ogni singola persona che ha speso solo un secondo della sua vita a scrivermi un messaggio per darmi sostegno in questo difficile momento. Grazie davvero, sono senza parole". Adesso pare vada meglio, ma la strada è ancora in salita.