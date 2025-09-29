Francesco Totti festeggia 49 anni a Londra con la compagna Noemi Bocchi e i figli di lei: le foto

L'ex Capitano della Roma è volato nella City per spegnere le candeline

Stavolta sono assenti i tre figli nati dal matrimonio con Ilary Blasi

Francesco Totti il 27 settembre ha spento 49 candeline e quest'anno ha deciso di volare a Londra per festeggiare. L'ex Capitano dell'As Roma è partito con la compagna Noemi Bocchi e i figli della bionda 37enne.

Francesco Totti a Londra con Noemi Bocchi

Un compleanno inglese per l'ex marito di Ilary Blasi: Francesco ha spento le candeline a cena circondato da fontane luminose e dalla sua nuova famiglia. Con lui quest'anno c'è Noemi Bocchi con i figli Sofia e Tommaso: la coppia convive da oltre due anni a Roma. Sui social tutti gli fanno gli auguri: all'appello mancano però i figli Cristian e Chanel.

Il compleanno di Francesco Totti a Londra

La coppia si è divertita a cena e poi in giro per Londra. Probabilmente Francesco organizzerà una cena anche a Roma per festeggiare con il resto della famiglia.