Ilary Blasi e Bastian Muller romanticissimi a Parigi: la coppia visita i musei e si coccola davanti alla Tour Eiffel

La conduttrice 44enne e il compagno tedesco sono volati in Francia

Un weekend all'insegna dell'amore per la coppia legata da 2 anni

Ilary Blasi e Bastian Muller sono volati a Parigi. La conduttrice 44enne e l'imprenditore tedesco sono andati in Francia per trascorrere alcuni giorni alla scoperta della Capitale francese.

Ilary Blasi e Bastian Muller innamorati a Parigi

Lo scorso weekend erano in Germania per l'Oktoberfest insieme alla sorella di Ilary e agli amici, questa volta hanno organizzato un weekend d'amore. L'ex moglie di Francesco Totti, da cui ha avuto i figli Cristian, Chanel e Isabel, ha pubblicato alcuni scatti da Parigi. La 44enne ha scelto di visitare il Louvre insieme al suo Bastian. Eccoli con l'audio guida mentre ammirano le opere nel famoso museo di Parigi.

La coppia ha visitato il Louvre

La coppia adora viaggiare

Poi è tempo di ammirare la città dall'alto e godersi una romantica serata con vista sulla Tour Eiffel illuminata. La Blasi, quando non è impegnata con la tv, ormai è sempre in viaggio. Fa la spola tra Roma e Monaco, dove vive il compagno, e appena può visita nuove città. Quella per i viaggi è una passione che condivide con l'imprenditore 38enne.