''E’ stata durissima'': Valentina Persia torna a parlare del compagno morto a 42 anni e della vita da mamma single

Valentina Persia è tornata a parlare del compagno morto a soli 42 anni e della sua vita da mamma single di due gemelli.

L’attrice comica, che ha partecipato a molti programmi tv – tra cui anche L’Isola dei Famosi – ha ricordato quanto fu “durissima”. Salvo aveva una malattia congenita al cuore e nei quattro anni che furono insieme ebbe un infarto ogni anno.

Valentina, che da giovedì 9 ottobre arriva in prima serata sul canale Nove con il suo show “Sinceramente Persia. One Milf Show”, ha spiegato a "Il Messaggero" cosa è la cosa che le è venuta meglio nella vita: “Fare la mamma single”. Il riferimento è a Lorenzo e Carlotta, nati nel 2015 grazie a una fecondazione in vitro.

Occuparsi da sola dei bambini, che oggi hanno 10 anni, non è facile, ma Valentina sa anche di essere fortunata per tanti aspetti: “È faticosissimo tutto, ma si fa. Non sono speciale, anzi sono molto fortunata rispetto alle altre mamme che alle fatiche di ogni giorno aggiungono quella di arrivare a fine mese con i soldi. Quelli sono i veri problemi”.

La rossa romana ha anche ripercorso la depressione post-partum che la colpì dopo l’arrivo di Lorenzo e Carlotta: “Sono stati cinque mesi tremendi, ma ne sono uscita rivolgendomi a uno specialista. Non c'è niente di male a chiedere aiuto”.

Quel periodo fu ancora più difficile perché le persone che le stavano intorno scomparvero: “Il vuoto totale. ‘Ti daremo una mano, Valentina. Vedrai, saremo sempre a casa tua’. Il deserto. Ringrazio comunque perché mi sono riscoperta una donna forte, una madre capace”.

Ovviamente ci furono alcuni familiari a sostenerla: “Qualcuno sì, certo. Alle donne, comunque, vorrei dire: se qualcosa non va, fatevi aiutare. Non dite che ce la fate da sole perché bisogna dimostrare di essere forti quando in quel momento non lo siete. Poi si riparte. Prima bisogna farsi curare ed è giusto che sia così”.

Quando infine le è stato chiesto quale sia la prima cosa che direbbe al suo grande amore, Salvo, se potesse, ha risposto: “Ci sei. Lo so. Hai promesso e mantenuto la promessa. Grazie”.