Andreas Muller, serenata a sorpresa per Veronica Peparini poche ore prima del loro matrimonio

Andreas Muller ha voluto sorprendere Veronica Peparini con una serenata notturna prima del loro matrimonio.

Il ballerino 29enne e la coreografa 54enne si giureranno amore eterno oggi, lunedì 29 settembre, a Roma. In realtà la cerimonia civile c’è già stata lo scorso luglio, ma adesso è arrivato il momento di fare una grande festa con parenti e amici.

Così nella serata di domenica, Andreas si è presentato sotto il loro appartamento a Roma con cassa e microfono. E un mazzo di fiori in mano.

Tra i palazzi della Capitale si è messo a cantare, attirando l’attenzione dei presenti. “Sai che” di Marco Mengoni e “Come musica” di Jovanotti. Poco dopo è spuntata sul balcone del loro immobile al primo piano Veronica.

Inizialmente un po’ imbarazzata, la Peparini è successivamente scesa in strada per unirsi ad Andreas.

La coppia è insieme dal 2018, quando si è conosciuta durante la 16esima edizione di “Amici” – Andreas era un allievo e Veronica docente di ballo.

Nonostante la grande differenza d’età – circa 25 anni – il loro amore si è rivelato forte e stabile a dispetto di quello che molti pensavano.

Nel 2024 sono poi nate le loro due gemelline Penelope e Ginevra. Adesso il passo del matrimonio per coronare il loro amore.