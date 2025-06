''Stanno insieme da qualche mese, lo ha presentato a tutta la famiglia'': il fratello di Anna Tatangelo parla dell'uomo da cui la cantante aspetta un figlio

Maurizio, il maggiore, è entusiasta di Giacomo Buttaroni, a cui la cantante si è legata

Ha annunciato a sorpresa di essere incinta il 18 giugno. Il padre del suo bebè è Giacomo Buttaroni, 30 anni, allenatore della Juniores Nazionale del Roma City FC e fondatore del club sportivo Off Season Roma Eur. Lo avrebbe conosciuto, stando ai rumor, perché lo sportivo allena il suo primogenito, Andrea, 15 anni, avuto dall’ex Gigi D’Alessio. Anna Tatangelo di lui non ha mai detto una parola, ha vissuto la relazione nel più stretto riserbo. E’ suo fratello Maurizio, il maggiore nato nel 1977, ad aprirsi con DiPiùTv. Parla dell’uomo da cui la cantante 38enne aspetta un figlio e svela: “Stanno insieme da qualche mese, lo ha presentato a tutta la famiglia”. L’artista di Sora ha altri due fratelli: Silvia, 45 anni, e Giuseppe, classe 1985.

Quando gli si domanda di Buttaroni, Maurizio dice: “Sì, lui e Anna stanno insieme da alcuni mesi. Lei lo ha già portato in famiglia, ce lo ha presentato e siamo tutti molto felici. E’ un ragazzo bravissimo, solare, spontaneo, educato. E per fortuna non fa parte del mondo dello spettacolo, così non si confondono le cose”. Lancia una velata frecciatina forse a D’Alessio, che è stato insieme alla sorella per ben 15 anni, dal 2005 al 2020.

Maurizio poi parla della cicogna e confida: “In famiglia non sappiamo ancora se Anna aspetta un maschietto o una femminuccia. Lei però ha detto che lo comunicherà a tutti con una grande festa, e non vediamo l’ora. Per noi è stata una bellissima sorpresa, siamo tutti molto felici, però non voglio dire altro: credo sia giusto che a farlo sia Anna”.