L’attore, famoso ‘Pierino’ di tanti film, è scomparso ieri, 24 giugno: aveva 75 anni

La ex moglie Stefania Corona, ospite dalla Balivo, poche ore prima parla di lui e svela…

Non sa ancora che poche ore dopo lui cesserà di respirare. Stefania Corona, la sua ex moglie, da cui si è separato dopo 27 anni di matrimonio, ma con cui continua a convivere, nonostante lei abbia un compagno nella medesima abitazione, ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona racconta, inconsapevole, le ultime ore di Alvaro Vitali prima della sua morte. “Ha firmato le dimissioni e lasciato l’ospedale”, svela in tv. L’attore, il famoso Pierino di tante commedie, è scomparso ieri, 24 giugno: aveva 75 anni.

''Ha firmato le dimissioni e lasciato l'ospedale'': la broncopolmonite e la 'fuga' dall'ospedale, le ultime ore di Alvaro Vitali prima della sua morte

Da Caterina si parla di separazioni. La Corona sottolinea la sua presenza nella vita di Vitali nonostante l’allontanamento. “Alvaro è stato ricoverato due settimane fa per una broncopolmonite recidiva, aveva già avuto a febbraio questo problema e quindi, ovviamente, come fai a non andare in ospedale? Ci sono io al suo fianco perché è giusto: lo si fa per un amico, lo fai per tuo marito, il tuo ex marito. Lui mi dice ‘grazie’, ma io gli dico che non deve ringraziarmi. Quando c’è ancora un amore-affetto non bisogna ringraziare”, spiega.

L’attore, famoso ‘Pierino’ di tanti film, è scomparso ieri, 24 giugno: aveva 75 anni

Sul ricovero chiarisce: “Ha fatto due settimane in ospedale, stamattina mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ho firmato le dimissioni, vado via’. Era anche arrabbiato, diventa nervoso. La dottoressa aveva detto che doveva rimanere qualche giorno in più. Lui ha detto: ‘Vado a casa’. Io gli ho riferito che venivo da te. Mi ha risposto: ‘Non ti preoccupare, mi faccio venire a prendere da un amico, non ho le chiavi di casa e vado in giro tutto il giorno’. Gli ho sottolineato che a Roma ci sono 40 gradi. Mi ha ridetto che usciva e che le cure avrei continuato a fargliele io”.

“Viviamo ancora sotto lo stesso tetto, anche se io non sono d’accordo. Lui è un attore... - fa sapere Stefania - Con il mio attuale compagno viviamo tutti insieme, ma la mia attenzione è tutta per Alvaro”. Poi aggiunge: “Ha bisogno di me, ma solo per comodità”.

La ex moglie Stefania Corona, ospite dalla Balivo, poche ore prima parla di lui e svela…

Alvaro, però, con lei ha tentato un gesto di riconciliazione. “Mi ha scritto dicendo: ‘Proviamo a tornare insieme, sono pronto a passare sopra al tuo errore’”. Lei ha deciso di non accettare. Ma le è sempre rimasta accanto, anche adesso, fino alla fine.