L'ex gieffina Perla Maria Paravia, figlia di Maria Monsé, ha finito gli esami di Maturità! Le foto dopo l'interrogazione con mamma, papà e champagne: guarda

La mamma le scatta una foto appena uscita dall’aula dove ha sostenuto l’esame orale per quasi un’ora. L'ex gieffina Perla, figlia di Maria Monsé, ha finito gli esami di Maturità. Le foto dopo l’interrogazione, condivise sul social, la immortalano raggiante con mamma, papà mentre stappa una bottiglia di champagne per celebrare il momento unico e indimenticabile.

Perla Maria Paravia, questo il suo cognome, dato dal papà Salvatore, compirà 19 anni il prossimo 21 agosto. La 18enne frequentava l’Istituto Superiore Tommaso Salvini a Roma, in zona Parioli. Per lei stamane, 24 giugno, è arrivata la prova orale al Liceo Scientifico Manfredi Azzarita ed è andata benissimo.

“Finalmente la mia Perla ha concluso gli esami di Maturità”, scrive la madre al settimo cielo. E’ lì col marito, che raramente è lontano da loro. I tre escono fuori dall’istituto e proprio davanti al portone, sotto il sole cocente della Capitale, tirano fuori la bottiglia ghiacciata per ‘sbocciare’, termine tanto amato dai ragazzi, e festeggiare esultanti.

E’ proprio Perla a far volare via il tappo. Poi alza le mani al cielo: è finalmente libera di godersi un’estate senza pensieri. Ora deciderà cosa fare: se andare all’università o tentare una carriera nello showbiz come Maria. In passato aveva detto: “Voglio fare il medico. La tv non sarà il mio futuro”. Quindi dovrebbe proseguire il suo percorso accademico. Il padre è un imprenditore di successo, famoso nel settore della produzione e installazione degli ascensori. Ma di seguire le sue orme pare proprio che la ragazza non ne voglia sapere.