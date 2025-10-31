Oggi il funerale del fratello di Andrea Delogu, le sue prime parole dopo la tragedia: ''Momento devastante''

Intercettata da La Repubblica, la 43enne ha detto che è “un momento devastante”

Non ha voluto aggiungere altro, tra poche ore ci sarà il funerale del fratello

Evan è morto mercoledì pomeriggio a soli 18 anni a causa di un incidente con la moto

Il padre della vittima ha spiegato quanto fosse forte il legame tra i due fratelli

Si terrà oggi, venerdì 31 ottobre, il funerale di Evan Delogu, il 18enne, fratello della conduttrice Andrea Delogu, morto mercoledì 29 ottobre a causa di un incidente stradale con la moto.

La 43enne, attualmente, salvo diversa comunicazione, nel cast dell’edizione in corso di “Ballando con le Stelle”, è rientrata a Bellaria, il luogo dove è cresciuta in Emilia Romagna e dove è avvenuta la tragedia.

Andrea Delogu, 43 anni, con il fratello Evan, morto a 18 anni mercoledì pomeriggio

Il quotidiano La Repubblica l’ha intercettata e riporta le sue prime parole, cariche ovviamente di un dolore difficile da esprimere: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”.

Al Tg1 ha parlato invece Walter Delogu, padre della vittima: “E’ venuto a mancare mio figlio, non è naturale questa cosa”.

“Andrea è venuta a darmi una forza incredibile, perché lei è così. Lei è molto forte”, ha aggiunto. “Evan era come suo figlio”, ha sottolineato.

Walter Delogu sorretto da un amico mentre parla al Tg1 della morte del figlio Evan

Il signor Walter ha poi messo in guardia i giovani proprio dai rischi della strada, in particolare da quelli dell’uso delle motociclette: “Mio figlio voleva che noi andassimo avanti a parlare con i ragazzi. A dirgli del pericolo, non solo delle droghe, ma anche delle macchine e della moto, di stare attenti soprattutto con le moto”.

Accanto ad Andrea sembra che in questo momento ci sia una collega, Ema Stokholma, tra le sue migliori amiche, a provare a sostenerla nel dolore.

Non è ancora chiaro cosa succederà ora a “Ballando con le Stelle”. Ieri la conduttrice Milly Carlucci ha fatto sapere che il programma andrà in onda regolarmente questo sabato. L’assenza della Delogu è data praticamente per scontata e non è chiaro se e quando potrebbe tornare nella gara. Al momento non è certamente una sua priorità, visto il gravissimo lutto che l’ha colpita.

Non è chiaro cosa deciderà di fare Andrea rispetto alla sua partecipazione a "Ballando con le Stelle": al momento non è comprensibilmente una sua priorità

La Carlucci ha spiegato durante l’ultima puntata de “La Vita in Diretta”: “La crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti. Siamo un po’ come i circensi, i comici, i teatranti. Andiamo in onda col sorriso stampato sempre, qualunque cosa succede. Anche perché vogliamo proprio portare nelle case il sorriso della speranza, un momento di evasione”.