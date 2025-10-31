Oggi il funerale del fratello di Andrea Delogu, le sue prime parole dopo la tragedia: ''Momento devastante''

- Intercettata da La Repubblica, la 43enne ha detto che è “un momento devastante”
- Non ha voluto aggiungere altro, tra poche ore ci sarà il funerale del fratello
- Evan è morto mercoledì pomeriggio a soli 18 anni a causa di un incidente con la moto
- Il padre della vittima ha spiegato quanto fosse forte il legame tra i due fratelli
Si terrà oggi, venerdì 31 ottobre, il funerale di Evan Delogu, il 18enne, fratello della conduttrice Andrea Delogu, morto mercoledì 29 ottobre a causa di un incidente stradale con la moto.
La 43enne, attualmente, salvo diversa comunicazione, nel cast dell’edizione in corso di “Ballando con le Stelle”, è rientrata a Bellaria, il luogo dove è cresciuta in Emilia Romagna e dove è avvenuta la tragedia.
Il quotidiano La Repubblica l’ha intercettata e riporta le sue prime parole, cariche ovviamente di un dolore difficile da esprimere: “È un momento devastante, non mi sento di dire nulla”.
Al Tg1 ha parlato invece Walter Delogu, padre della vittima: “E’ venuto a mancare mio figlio, non è naturale questa cosa”.
“Andrea è venuta a darmi una forza incredibile, perché lei è così. Lei è molto forte”, ha aggiunto. “Evan era come suo figlio”, ha sottolineato.
Il signor Walter ha poi messo in guardia i giovani proprio dai rischi della strada, in particolare da quelli dell’uso delle motociclette: “Mio figlio voleva che noi andassimo avanti a parlare con i ragazzi. A dirgli del pericolo, non solo delle droghe, ma anche delle macchine e della moto, di stare attenti soprattutto con le moto”.
Accanto ad Andrea sembra che in questo momento ci sia una collega, Ema Stokholma, tra le sue migliori amiche, a provare a sostenerla nel dolore.
Non è ancora chiaro cosa succederà ora a “Ballando con le Stelle”. Ieri la conduttrice Milly Carlucci ha fatto sapere che il programma andrà in onda regolarmente questo sabato. L’assenza della Delogu è data praticamente per scontata e non è chiaro se e quando potrebbe tornare nella gara. Al momento non è certamente una sua priorità, visto il gravissimo lutto che l’ha colpita.
La Carlucci ha spiegato durante l’ultima puntata de “La Vita in Diretta”: “La crudeltà del nostro mestiere è che noi andiamo avanti. Siamo un po’ come i circensi, i comici, i teatranti. Andiamo in onda col sorriso stampato sempre, qualunque cosa succede. Anche perché vogliamo proprio portare nelle case il sorriso della speranza, un momento di evasione”.