Dopo l'ennesimo confronto per gelosia con Domenico la compagna entra come concorrente al GF, Benedetta esplode: ''Follia''

Tensione alle stelle nella casa dopo l'ennesimo litigio tra Valentina e Domenico

Alla notizia dell'ingresso di Valentina Benedetta ha mostrato grande insofferenza

Ancora liti, gelosie e tensioni al Grande Fratello dopo l’ennesimo confronto infuocato tra Domenico, Benedetta e la fidanzata di lui, Valentina. L’evidente complicità nata tra i due coinquilini non è tollerabile dalla compagna del napoletano che è tornata in casa per fare un annuncio importante.

Nell'ultima puntata c'è stato un altro confronto tra i tre

‘’È la terza volta che sono qui. Come tutti ormai sappiamo, gli atteggiamenti di Domenico e Benedetta non sono cambiati. Ho chiesto di entrare per qualche giorno nella Casa, bisogna trovare un punto d’incontro in questa situazione’’, confessa Valentina prima di entrare. Domenico e Benedetta continuano a ribadire che tra di loro c’è solo amicizia, ma Valentina ha deciso di non tollerare altre immagini e annuncia che resterà nella Casa, ospite nel tugurio, per alcuni giorni, determinata a scoprire con i propri occhi cosa accade davvero tra il suo compagno e la sua “amica”.

Domenico non prova nemmeno a nascondere il fastidio provato alla notizia delll’ingresso della fidanzata, mentre Benedetta esplode: ‘’Questa cosa è follia, ne ho le pa**e piene. Se voi avete problemi precedenti, io cosa c’entro? Sono in mezzo a una situazione inesistente’’, sbotta. Domenico continua a dichiararsi innocente e accusa gli autori del reality: ‘’È stato tutto costruito da voi’’.