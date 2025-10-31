''Clotilde ha saputo di Adriana dalla stampa, ho sbagliato'': Emanuele Filiberto non aveva detto all’ex moglie della nuova compagna

Il 53enne, Principe di Savoia, ha confessato l’“errore” al Corriere della Sera

Anche se la storia con Clotilde era finita, avrebbe dovuto informarla in prima persona

Oggi è infatti legato alla messicana Adriana Abascal, il loro è un amore a distanza

Emanuele Filiberto di Savoia ha confessato che la ex Clotilde Courau ha scoperto della sua nuova compagna dai giornali. Si pente di non averglielo detto lui.

Il Principe 53enne ha raccontato della sua nuova relazione al Corriere della Sera.

Ormai da un po’ al suo fianco c’è infatti la messicana Adriana Abascal. I due da tempo non si nascondono più.

Ha spiegato com’è nata la loro storia, dopo che l’amore con la madre delle sue figlie – che aveva sposato nel 2003 – era già finito: “Ci hanno avvicinati amici comuni. Una sera l’ho invitata a cena a Parigi da Fagnoli ed è scattata quasi subito una scintilla. La vita continua”.

Emanuele Filiberto di Savoia, 53 anni, con la nuova compagna Adriana Abascal, 54

“Con Adriana stiamo bene, ci vediamo spesso anche se lei vive in Francia per il suo lavoro, mentre io sto a Montecarlo. Abbiamo passato l’estate insieme. Va d’accordo con mia madre e, credo, con le mie figlie”, ha aggiunto.

Gli è stato fatto notare che anche la relazione con la stessa Clotilde era stata almeno per un periodo a distanza, “vivevano separati”: “Amo la mia solitudine, dopo giorni intensi ho bisogno di staccare, stare solo e riflettere. Poi torno dalle persone che amo. Ho fede: posso parlare con qualcuno senza vederlo, con Dio come con mio padre”.

Quando gli è stato chiesto perché con la Courau non volevano comunicare la separazione, ha risposto: “Perché non riguarda nessuno. Siamo riservati. Finché non decidi di rifarti una vita non sei obbligato a dirlo al pubblico. Siamo in ottimi rapporti”.

Quindi l’ammissione: alla madre delle sue figlie non ha detto lui della sua nuova relazione amorosa, l’attrice francese lo ha appreso dalla stampa. “All’inizio non è stato semplice. Ho sbagliato a non parlarle immediatamente di Adriana e l’ha saputo dalla stampa. Mea culpa. Consiglio a chi legge di non fare il mio errore. Anche se eravamo già separati, avrei dovuto informarla prima”.

Clotilde Courau, 56 anni, ha saputo della nuova storia di Emanuele dai giornali

Quindi il commento sui tradimenti (“Lei ha ammesso di aver tradito Clotilde”, gli ha ricordato il Corsera): “I tradimenti succedono. A volte rafforzano, perché ti rendi conto che non è quello che vuoi”.

Quindi sul suo ruolo di genitore di Vittoria, 21 anni, e Luisa, 19: “Proprio stamattina mi sono preso un ‘cazziatone’ da Clotilde perché non sono abbastanza severo. Ma i padri non sono severi, con le figlie femmine ancora meno. Clotilde è più ‘leonessa’”.

In teoria Vittoria sarebbe “erede designata” di Casa Savoia: “Penso che sia Vittoria che Luisa debbano crearsi le loro vite. Luisa studia giurisprudenza mentre Vittoria sta seguendo le orme di sua mamma Clotilde, e fa l’attrice. Sta girando una serie per France 2 e sarà protagonista di un’altra su Amazon Prime. Vorrei che incontrassero l’amore, che si sposassero e avessero dei bambini. Spero di diventare nonno”.