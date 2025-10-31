Simona Ventura in lacrime al Grande Fratello per l'incontro tra Simone e suo padre Alessio

La conduttrice non trattiene la commozione durante il confronto familiare

Il papà del ragazzo è venuto a chiedere scusa dopo una separazione difficile

Lacrime e tanta commozione nella puntata di giovedì 30 ottobre al Grande Fratello. Al centro della serata Simone De Bianchi che ha ricevuto la toccante visita del papà Alessio, con il quale non ha mai nascosto di avere un rapporto complicato. Anche la conduttrice Simona Ventura non è riuscita a trattenere le emozioni.

Simona Ventura mostra a Simone i messaggi del papà

Simone partecipa al reality insieme alla mamma Francesca Carrara, separata dal marito. Il ragazzo ha confessato: ‘’Ci vediamo poche volte l’anno con papà, lui non ha avuto il coraggio di dirci che abbiamo un’altra sorella”, ha spiegato durante la puntata Simone. Francesca Carrara, ex moglie di Alessio ammette i suoi errori nella gestione delle emozioni dopo la separazione e dichiara: "Un consiglio che voglio dare alle persone che sono a casa è quello di non provare rabbia verso gli ex perché poi i figli stano male”.

L'incontro tra Simone e Alessio

Poi entra in casa papà e Simone non riesce a trattenere le lacrime: ''Scusa, scusami - dice Alessio quando riabbraccia il figlio - Mi dispiace tanto di come sono andate a finire le cose". Poi, il padre dedica dolci parole al suo Alessio: ''La cosa più bella che ho fatto sai qual è? Sei tu. Io ci sono, ci sarò sempre, finché non deciderai tu di mettere a posto le cose - ha proseguito nel suo emozionante discorso -. Tante cose in questo momento non riesco neanche a dirtele. Mi dispiace che ti abbiamo messo in mezzo, che hai sentito il peso di quello che è successo tra me e mamma. I sorrisi papà li ha persi. Non litigare con mamma che mamma è unica”.

Simona Ventura scoppia in lacrime

Anche tra i due ex arrivano le scuse

Francesca li raggiunge: ''Simona io ho bussato alla porta perché volevo far sapere a Simone che anche da separati, avrà sempre due genitori uniti e che si vogliono bene''. I due ex si riabbracciano poco dopo, tra le lacrime, in Mistery.