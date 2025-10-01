Al GF dopo due giorni c’è già il primo flirt: Benedetta Stocchi e Giulio Carotenuto finiscono sotto le coperte

I concorrenti paiono inseparabili, nonostante il reality show sia appena iniziato…

Nella Casa la cosa lascia un po’ di stucco e c’è chi parla di ‘strategia’ per entrare nel cuore del pubblico

Non c’è stato neanche il tempo di varcare da tanto agognata porta rossa che ecco che al GF, dopo due giorni, c’è già il primo flirt. Almeno così parrebbe dalle immagini mandate dalla regia.

Benedetta Stocchi, 23 anni, e Giulio Carotenuto, 29, finiscono sotto le coperte, complici. I due sono praticamente inseparabili e questo lascia un po’ di stucco gli altri inquilini. C’è, tra loro’ chi pensa sia tutto finto e parla di “strategia” per entrare nel cuore del pubblico con la classica storia d’amore al reality show.

Benedetta e Giulio mostrano feeling e affiatamento. Si lasciano andare a sguardi languidi, effusioni che parlano d’intimità davanti a tutti: baci, carezze. Poi arrivano anche gli abbracci nascosti sotto la famosa ormai coperta. Tutto lascia supporre che questa non sia solo una semplice amicizia. Ma, visto il breve tempo di conoscenza, qualcuno storce il naso e crede sia tutta una manovra per raccogliere consensi fuori dalle mura.

Le immagini che li svelano a letto insieme appiccicati e sempre più calienti sono innegabili. Matteo Jonas Pepe, classe 2001, però, non ha dubbi: “Ho visto alcuni con degli obiettivi. Alcuni sono anche un po' subdoli. Iniziare subito col contatto fisico, immediato, è una strategia”. Simona Ventura, conduttrice dello show, sicuramente non lascerà passare sotto silenzio la faccenda e indagherà in diretta tv.