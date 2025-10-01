E’ stufa per gli attacchi alla ragazza 15enne che avuto, insieme a Dylan, dal marito Umberto Maria Anzolin

L’adolescente viene presa di mira e paragonata alla 25enne che la 65enne ha avuto da Giovanni di Giacomo

Heather Parisi sbotta per le critiche alla sua figlia gemella Elizabeth. E’ stufa per gli attacchi alla ragazza 15enne che avuto, insieme a Dylan, dal marito Umberto Maria Anzolin nel 2010. L’adolescente viene presa di mira e paragonata alla 25enne che la 65enne ha avuto da Giovanni Di Giacomo, compagna di Ultimo e mamma di Enea. Le scrivono: “Tua sorella Jacqueline è più bella di te”.

''Tua sorella Jacqueline è più bella di te'': Heather Parisi sbotta per le critiche alla sua figlia gemella Elizabeth

“Quanti commenti del tipo ‘tua sorella Jacqueline è più bella di te’ devo ancora leggere sotto la foto di mia figlia Elizabeth sul suo profilo? Non è solo cattiveria. E’ qualcosa di più viscerale, di più malato - esordisce la showgirl - Perché quando scavi, trovi anche mamme. Donne. Persone che, teoricamente, dovrebbero capire. Dovrebbero aver visto abbastanza vita da sapere che le cicatrici dell’anima non si rimarginano con un ‘like’. Invece no. Con un dito, dal divano di casa, stilano classifiche di bellezza su un’adolescente. Usano il corpo di una ragazzina come un’arma per colpire me, la madre”.

La Parisi è una furia e aggiunge: “Fermatevi un attimo e pensate all’assurdo di questa frase: ‘Body shaming su una minorenne per ferire un adulto’. Viviamo in un’epoca in cui l’odio è diventato un hobby. Un passatempo da praticare nella pausa pranzo, tra una storia e l’altra. Si semina il male, si innaffia con il disprezzo, e si aspetta il raccolto amaro della sofferenza altrui. E il tutto, stando comodamente seduti sul divano di casa nascondendosi dietro un anonimo profilo social”.

E’ stufa per gli attacchi alla ragazza 15enne che avuto, insieme a Dylan, dal marito Umberto Maria Anzolin. L’adolescente viene presa di mira e paragonata alla 25enne che la 65enne ha avuto da Giovanni di Giacomo

Heather parla della figlia: “Oggi Elizabeth mi ha detto una cosa che mi ha spezzato il cuore e, allo stesso tempo, mi ha mostrato una verità che voi che seminate odio non capirete mai. Mi ha guardato e ha detto: ‘Mamma, sono felice se le mie sorelle sono più belle di me. Davvero, lo sono. Ma anche io ho diritto di vivere la mia vita senza essere giudicata ingiustamente’. In questa frase c’è tutta la sua innocenza e tutta la vostra colpa. C’è un amore puro, non competitivo, che voi non potete nemmeno concepire. E c’è una richiesta di umanità così semplice, così basilare, che fa vergognare di doverla ancora pronunciare”.

“Lei, l’oggetto del vostro disprezzo, è dieci volte più persona e cento volte più saggia di voi che la giudicate e la etichettate - prosegue l’americana - Voi parlate di corpi, lei parla di felicità. Voi costruite muri di odio, lei costruisce ponti d’amore. Voi le negate un diritto fondamentale, e lei ve lo ricorda con la dolcezza di chi è ancora capace di vedere il bene. E il mondo in cui viviamo è proprio questo: un posto dove un’adolescente deve ricordare agli adulti il significato della parola ‘diritto’. E della parola ‘dignità’”.