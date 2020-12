GF Vip, ecco i concorrenti preferiti di Alessia Marcuzzi

Alessia Marcuzzi non solo non si perde una puntata del ‘Grande Fratello Vip’, ma ha anche le idee molto chiare sui concorrenti di quest’edizione del reality. E’ infatti una fan di tre di loro. Lo ha fatto sapere durante l’ultima diretta de ‘Le Iene’, rivelando di avere un debole per Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Rivolgendosi al pubblico nello studio del programma di Italia1, ha detto: “Io non mi perdo una puntata del programma. Io sono pazza di questo Grande Fratello Vip. Soprattutto di Stefania Orlando, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi […] Voi siete pallosi che parlate solo di alta cultura e di cose da radical chic. Guardate che al GF Vip succede di tutto è bello quest’anno”.

Secondo molti il vincitore della quinta edizione del papà di tutti i reality potrebbe essere proprio uno di questi. In molti sono convinti che a febbraio, quando andrà in scena la finale, sul podio più alto potrebbe salire proprio Maria Teresa Ruta, che tra l’altro è stata già vincitrice di ‘Pechino Express’ nel 2018.

Anche Patrizia De Blanck, che è stata diversi mesi nella Casa, è convinta che la Ruta o Zorzi potrebbero trovare il favore del pubblico durante l’ultimo televoto. “Ci vorrei vedere io sul podio? Allora, posso dirti che non so chi potrebbe vincere. Anche se secondo me uno dei possibili vincitori è Tommaso. Sarei davvero contenta se vincesse. Potrebbe anche vincere Maria Teresa che si è molto dedicata alle pulizie e ai balli all’interno della casa. Per il resto lì dentro non so quanto ci sia di vero e quanto ci sia di recita. Io per esempio non ho finto mai perché non ho mai lavato un piatto”, ha fatto sapere la Contessa a ‘Super Guida Tv’.

