Il calciatore Gianluca Scamacca ha sposato la compagna Flaminia Apolloni meno di un anno dopo la rottura con Angela Nasti: le foto

Meno di un anno dopo la rottura definitiva con Angela Nasti è arrivato il suo sì con la storica fidanzata. Il calciatore dell’Atalanta Gianluca Scamacca ha sposato la compagna Flaminia Apolloni. I due, 26 e 36 anni, che hanno iniziato la loro storia nel 2021, hanno pronunciato il fatidico sì a Roma, città che accomuna entrambi, nella suggestiva Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, la Chiesa dei Lampadari, in pieno centro. Per il ricevimento hanno scelto un altro luogo magnifico della Capitale, le Scuderie San Giorgio.

Il breve flirt del giocatore con la sorella 26enne di Chiara (che ora si racconta sarebbe 'in love' con Stefano De Martino), nato nell’estate 2024 e in autunno già finito, è stato perdonato da Flaminia. Scamacca a dicembre scorso le ha chiesto di sposarlo: la proposta è arrivata a Castel Sant’Angelo. Lei ha accettatto felice. “E’ te che ho sempre voluto… ora e per sempre”, ha scritto il ragazzo, bomber anche della Nazionale.

La Apolloni con suo abito bianco principesco, con top scollato e gonna ampia con strascico e velo lunghissimo in testa, è arrivata in chiesa a bordo di un auto lussuosa ‘white’. La cerimonia è stata toccante, con tanti invitati appartenenti al mondo dello sport e non solo.

Dopo essere diventati marito e moglie, Gianluca e Flaminia, sono stati accolti all’uscita da applausi e grida: per loro pure il tradizionale lancio del riso. Si sono diretti in macchina alle Scuderie San Giorgio. Durante il tragitto si sono scattati un selfie da postare sui loro profili social. I due si scambiano un bacio. La scritta recita solamente: “Mr & Mrs”.