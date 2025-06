''Luca Giurato aveva capito il mio problema, mi salvò'': la conduttrice Paola Saluzzi ricorda in lacrime il collega scomparso l’11 settembre 2024

A La Volta Buona la giornalista 61enne si commuove e confida: “Mi riportò sulla retta via”

A La Volta Buona si parla di disturbi alimentari. La conduttrice Paola Saluzzi si confida. Parla di quando a 35 anni smise di mangiare. Ricorda così in lacrime il collega e amico scomparso l’11 settembre 2024. “Luca Giurato aveva capito il mio problema e mi salvò”, svela.

La presentatrice e giornalista si commuove fortemente nello studio tv di Caterina Balivo. Rivela il suo problema col cibo. Tutto è cominciato a causa del lavoro e dello stress. “Lavoravo tanto, correvo tanto, ho pensato quale fosse la via più facile per dimenticare una parte di me e via via ho cominciato a dimenticare il cibo", chiarisce.

La Saluzzi aggiunge: “Quel sintomo del non avere più bisogno del cibo io non lo avevo sentito, non mangiavo più e avevo sempre meno voglia di mangiare, e non è che con questo mi vedessi più bella o più brava. Se non ti vuoi bene in un determinato momento della tua esistenza, puoi avere attorno qualunque cosa, non funziona”.

In famiglia Paola non disse nulla, anzi, rassicurava i suoi: “Dicevo che andava tutto bene, che era il lavoro. Era una bugia onesta che diventa verità”. A tenderle la mano è stato, come dice lei stessa, “un uomo splendido” con cui aveva la fortuna di condividere la sua professione, Giurato. I due dal 1999 al 2002 hanno condotto insieme UnoMattina.

“Luca mi ha portato al bar, mi ha preso un cappuccino e un cornetto. Io cercavo di spezzettare tutto e nasconderlo sotto il piatto. Lui mi ha preso la mano e mi ha detto: ‘Adesso basta. Ho capito cosa stai facendo. Mangia quel cornetto!’". Paola ha gli occhi colmi di lacrime. Emozionata svela: "La vergogna di essere stata scoperta fu talmente tanta che cominciai davvero a mangiare quel cornetto e lui prese il suo. Quello che non avevo mai detto nemmeno alla mia famiglia il mio amico lo capì. E mi riportò sulla retta via”.

Paola era molto affezionata al collega. Quando seppe della sua scomparsa 9 mesi fa, disse devastata: “Perdo un amico autentico, uno dei pochissimi che ho”. Dalla Balivo rimarca ancora: “Luca era un vero signore. Se poteva si toglieva una battuta per lasciarla dire a te”.